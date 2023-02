"กัปตันซึบาสะ" เปิดตัวคอลเลกชัน NFT เพื่อการกุศล

คอลเลกชัน NFT "กัปตันซึบาสะ" เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NFT "The Ball is Our Friend" โดยจะนำเอาตัวละครต่าง ๆ รวมถึงฉากในตำนานมาสร้างเป็น NFT แบบเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีใหม่จากคุณ Vitalk Buterin ผู้ร่วมสร้าง Ethereum ที่เรียกว่า soulbound tokens (SBT) เป็น NFT ที่ไม่สามารถถ่ายโอนได้ และ NFT ทุกชิ้นจะแสดงการระบุตัวตนผู้เป็นเจ้าของเอาไว้เมื่อผู้ใช้ซื้อ NFT จากโครงการ ทุกการซื้อหนึ่งครั้งจะบริจาคลูกฟุตบอลจริงหนึ่งลูกให้เด็กผู้ด้อยโอกาสในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ผู้ที่ซื้อ NFT จะมีตัวเลือกในการแปลง NFT เป็น SBT เพื่อรับลูกฟุตบอลจริงที่ออกแบบโดยกล่าวว่า “กัปตันซึบาสะเป็นเรื่องราวของการมีความฝันและการไล่ตามความฝันเหล่านั้น จะมีอะไรสนุกไปกว่าการได้เตะลูกฟุตบอล และคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการฝันไปรอบโลกด้วยลูกบอลลูกนั้น โครงการนี้ตอกย้ำข้อความนั้นและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีความฝันเมื่อยังเป็นเด็ก”คอลเลกชัน NFT "กัปตันซึบาสะ" จะวางจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้ โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 0.1 ETH สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://tsubasa.world/ และ Twitter: Official Captain Tsubasa NFT double jump.tokyo ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 เป็นสตาร์ทอัพชั้นนำในญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่น NFT และพัฒนาเกมบล็อกเชน โดย double jump.tokyo ได้ร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ เช่น Square Enix, Bandai Namco และ Sega