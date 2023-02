"Assassin’s Creed" ประเดิมรางวัลแกรมมีหมวดเพลงวีดีโอเกม

ในปีนี้ รางวัลแกรมมีก็ได้จัดหมวดใหม่ขึ้นมาเรียกว่า "สาขาวีดีโอเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟ" เป็นการเจาะจงโดยตรง จากที่ในอดีตเคยมีผลงานจากวีดีโอเกมเข้าชิงและได้รับรางวัลในหมวดอื่นมาบ้าง อย่างเช่น เพลง Baba Yetu จากเกม Civilization IV เมื่อปี 2011ตามกติกาของแกรมมี ผลงานที่เข้าชิงจะต้องแต่งขึ้นใหม่ภายในช่วงกำหนดเวลาที่กำหนดและอิงตามการออกอัลบั้มเพลงประกอบ มิได้นับจากตัวเกมเองซึ่งอาจวางจำหน่ายไปก่อนนานแล้วผู้แต่งเพลงให้กับ Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok เป็นผู้ชนะรางวัลครั้งแรกคือ "สเตฟานี อิโคโนโม" (Stephanie Economou) โดยเธอได้กล่าวขอบคุณค่ายยูบิซอฟต์และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงทุกคนที่ต่อสู้เพื่อนำหมวดนี้เข้าสู่รางวัลแกรมมี ทำให้เพลงวีดีโอเกมเป็นที่ยอมรับสำหรับเกมอื่นๆ ที่เข้าชิงก็ได้แก่ Aliens: Fireteam Elite, Call Of Duty: Vanguard, Marvel's Guardians Of The Galaxy และ Old Worldอย่างไรก็ตาม จังหวะการประกาศผลรางวัลก็เกิดประเด็นให้ชาวเน็ตแซวกันเล็กน้อย เมื่อนักแสดงตลก "แรนดี เรนโบว์" ผู้รับหน้าที่พิธีกรออกเสียงคำว่า "วัลฮัลลา" ในชื่อเกมผิดไป