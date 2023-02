"Rainbow Six Invitational 2023" พร้อมระเบิดความมันส์ 7 ก.พ.นี้

นับเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีที่ Six Invitational 2023 จะกลับมาจัดงานในรูปแบบออฟไลน์ และจะเปิดให้แฟน ๆ อีสปอร์ตได้เข้าชมการแข่งในช่วง 3 วันสุดท้าย ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 19 กุมภาพันธ์ ณ เพลซ เบลล์ (Place Bell) ในกรุงลาวาล ประเทศแคนาดา โดยภายในจะมีกิจกรรมมากมายให้แฟน ๆ ได้ร่วมสนุก ทั้งบูธทดลองเดโมเกมซีซันใหม่ ช่วงพบปะกับสมาชิกทีมพัฒนา Rainbow Six Siege ช่วงพบปะกับผู้เล่นระดับโปร ร้านขายสินค้า และอีกมากมาย• รอบแบ่งกลุ่ม: ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ (ไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม)• รอบเพลย์ออฟ ส่วนที่ 1: ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ (ไม่เปิดให้สาธารณชนเข้าชม)• รอบเพลย์ออฟ ส่วนที่ 2 & รอบชิง: ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ (เปิดให้สาธารณชนเข้าชม ณ เพลซ เบลล์)Six Invitational 2023 ถือเป็นบทสรุปของการแข่งขันอันยาวนานตลอดฤดูกาลของทั้ง 16 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากแข่งเก็บแต้มในลีกประจำภูมิภาคของตนและในระหว่างการแข่ง Six Majors ด้วย ส่วนอีก 4 ทีมสุดท้ายได้โอกาสในการแข่งขันโดยการฝ่าฟันในการแข่ง Last Chance Qualifiers ประจำภูมิภาค โดย 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบมีดังนี้• w7m esports (ละตินอเมริกา)• Team BDS (ยุโรป)• Wolves Esports (ยุโรป)• DarkZero Esports (อเมริกาเหนือ)• Team Liquid (ละตินอเมริกา)• Astralis (อเมริกาเหนือ)• KOI (ยุโรป)• M80 (อเมริกาเหนือ)• Oxygen Esports (อเมริกาเหนือ)• G2 Esports (ยุโรป)• FaZe Clan (ละตินอเมริกา)• Soniqs (อเมริกาเหนือ)• Heroic (ยุโรป)• MNM Gaming (ยุโรป)• Elevate (เอเชียแปซิฟิก)• Cyclops athlete gaming (เอเชียแปซิฟิก)• Dire Wolves (รอบ Qualifiers เอเชียแปซิฟิก)• Team Secret (รอบ Qualifiers ยุโรป)• LOS ONE (รอบ Qualifiers ละตินอเมริกา)• Spacestation Gaming (รอบ Qualifiers อเมริกาเหนือ)ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน Tom Clancy’s Rainbow Six Invitational 2023 ร่วมถึงช่องทางรับชมการแข่งขัน โปรดไปที่ https://rainbow6.com/SI2023EventGuide