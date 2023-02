"FIFA Online 4" พร้อมเปิด Super League Season7 สนามแรก 1 ก.พ.นี้

Super League คือลีกอีสปอร์ตสูงสุดประจำประเทศไทยของเกม "FIFA Online 4" ที่เหล่าโปรเพลเยอร์จะมาฟาดแข้งกันเพื่อชิงตั๋วเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยปีนี้การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือรอบ League ที่ทั้ง 10 ทีมจะต้องพบกันหมด เพื่อเก็บคะแนน ทีมที่ได้คะแนนสูงที่สุด 4 อันดับแรก จะได้เข้าไปแข่งในรอบ Grand Final ต่อไป1. FaZe Clan2. GRATZ3. iNDY JEANS E-SPORT4. MS Chonburi5. Newgen Ratchada6. NRsports7. PUGBEE8. TDK9. Team Flash10. THEERATHON FIVE• รอบลีก สัปดาห์ที่ 1: 1-3 กุมภาพันธ์ 2566• รอบลีก สัปดาห์ที่ 2: 8-10 กุมภาพันธ์ 2566• รอบลีก สัปดาห์ที่ 3: 15-17 กุมภาพันธ์ 2566• รอบลีก สัปดาห์ที่ 4: 22-23 กุมภาพันธ์ 2566• รอบ Grand Final: 24 กุมภาพันธ์ 2566• อันดับที่ 1: เงินรางวัล 400,000 บาท และ 9,000,000 FC (มูลค่า 90,000 บาท)• อันดับที่ 2: เงินรางวัล 120,000 บาท และ 5,000,000 FC (มูลค่า 50,000 บาท)• อันดับที่ 3: เงินรางวัล 80,000 บาท และ 4,000,000 FC (มูลค่า 40,000 บาท)• อันดับที่ 4: เงินรางวัล 50,000 บาท และ 3,000,000 FC (มูลค่า 30,000 บาท)• อันดับที่ 5 – 7: เงินรางวัลทีมละ 30,000 บาท และ 2,000,000 FC (มูลค่า 20,000 บาท)• อันดับที่ 8 – 10: เงินรางวัลทีมละ 15,000 บาทและ 1,000,000 FC (มูลค่า 10,000 บาท)• รางวัล MVP: 7,500 บาท• รางวัลดาวซัลโว: 7,500 บาท*ลำดับที่ 1-2 จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยสู่การแข่งขันนานาชาติ EACC Spring 2023*FC เป็นสกุลเงิน FIFA CASH ไว้สำหรับเล่นกิจกรรม และซื้อสินค้าใน ITEM SHOPโดยลำดับอัปเกรดของนักเตะที่โปรเพลเยอร์ดราฟมีรายละเอียดตามรูปภาพดังนี้+9 = Live+8 = NHD, TB, TT+7 = HOT, COC, TC, OTW และ GR+6 = MC, VTR, MOG, LH, UP, NTG, EBS, BOE21, CP, BTB และ 22HR+5 = WC, 23TOTY-N, 22TOTS, LN, FA และ LOL+4 = ICON, 23TOTY และ Best of World CupSuper League Season7 จะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 16:00 น. เป็นต้นไป สามารถรับชมได้ผ่านทางแฟนเพจ EA Sports FIFA Online 4 Thailand หรือ YouTube: FIFA Online 4 Thailand