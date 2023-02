"เกมพิฆาตสาวน้อยเวทมนตร์" ประกาศสร้างอนิเมะภาคใหม่!

"Magical Girl Raising Project: Restart" หรือ "เกมพิฆาตสาวน้อยเวทมนตร์: รีสตาร์ท" จะดัดแปลงมาจากไลท์โนเวล Mahou Shoujo Ikusei Keikaku เล่มที่ 2 และ 3 ของอาจารย์ Asari Endou เล่าถึงการเริ่มต้นเกมมรณะครั้งใหม่ เมื่อเหล่าสาวน้อยเวทมนตร์ทั้ง 16 คน ได้ถูกเชิญเข้าร่วมเล่นเกมเพื่อชิงเงินรางวัล 1 หมื่นล้านเยน โดยทุกสามวันโทรศัพท์เวทมนตร์ของทุกคนจะพาไปยังโลกที่มีลักษณะคล้ายเกมอาร์พีจี ทุกคนจะต้องช่วยกันปราบศัตรู ไขปริศนา และรวบรวมลูกกวาดเวทมนตร์เพื่อคว้าชัยชนะ ด้วยเงินรางวัลจำนวนมากและเงื่อนไขที่ผู้ที่ปิดฉากศัตรูเท่านั้นถึงจะได้รับลูกกวาดเวทมนตร์ จึงขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่เหล่าสาวน้อยเวทมนตร์จะหันอาวุธเข้าใส่กันเอง และผู้ที่พลังชีวิตกลายเป็นศูนย์ จะต้องจบชีวิตด้วยเช่นกันด้านทีมงานที่มีการเปิดเผยออกมาแล้วคือคุณ Hiroyuki Hashimoto ผู้กำกับอนิเมะภาคแรก จะมารับหน้าที่ผู้กำกับในภาคใหม่ด้วย ซึ่งอนิเมะภาคแรกผลิตโดยสตูดิโอ Lerche (Assassination Classroom, Classroom of the Elite) ออกฉายครั้งแรกเดือนตุลาคม ปี 2016 มีจำนวน 12 ตอนจบไลท์โนเวล "Magical Girl Raising Project" เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ปี 2012 โดยสำนักพิมพ์ Takarajimasha's Kono Light Novel ga Sugoi! Bunko เล่มล่าสุดคือเล่ม 17 วางจำหน่ายเมื่อเดือนเมษายน ปี 2022 ส่วนฉบับหนังสือการ์ตูน อาจารย์ Pochi Edoya นำไลท์โนเวลเล่มแรกมาดัดแปลงเป็นหนังสือการ์ตูน 2 เล่มจบ (ลิขสิทธิ์ภาษาไทยโดย Dexpress) และไลท์โนเวลเล่มที่ 2 และ 3 วาดโดยอาจารย์ Senbei Nori ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ KadokawaOfficial Twitter @monthlyMGRP