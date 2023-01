หนังซีรีส์ "The Last of Us" กระแสปัง ดันยอดขายเกมพุ่ง 238 เปอร์เซ็นต์

ปัจจุบันยอดขายได้ไต่กลับขึ้นมาติดชาร์ตอยู่ที่อันดับ 20 ด้วยอัตรายอดขายที่พุ่งกว่า 238 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ในขณะที่ตัวเกม The Last of Us: Remastered ในเวอร์ชัน PS4 นั้นก็ทำได้ดีไม่แพ้กัน กลับขึ้นมาติดชาร์ตในอันดับที่ 32 ด้วยอัตรายอดขายที่พุ่งจากเดิมถึง 322 เปอร์เซ็นต์

thegamer