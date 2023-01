หนังคนแสดง "Rainbow Six" ได้ตัวผู้กำกับจอห์นวิค

โครงการหนังดังกล่าวจะดัดแปลงตรงมาจากหนังสือนิยายชุดของ "ทอม แคลนซี" ซึ่งเวอร์ชันวีดีโอเกมค่ายยูบิซอฟต์ที่คนทั่วไปรู้จักดีก็ใช้นิยายเรื่องนี้เป็นวัตถุดิบอ้างอิงเช่นกันย้อนไปในปี 2021 ทางพาราเมาท์ก็เคยทำหนังแอคชัน Without Remorse อิงจากนิยายซีรีส์นี้มาแล้ว เล่าเรื่องราวต้นกำเนิดก่อนจะมาถึง Rainbow Six ออกฉายเฉพาะบริการสตรีมมิงแอมะซอนเนื่องจากเจอวิกฤติโควิดนักแสดงนำคือ "ไมเคิล บี จอร์แดน" รับบทตัวเอก จอห์น คลาร์ก อดีตนาวิกโยธินหน่วยซีลที่ผันตัวมาเป็นซีไอเอ โดยเขาจะกลับมาเล่นบทเดิมต่อในหนัง Rainbow Six แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเรื่องย่อทางฝั่งผู้กำกับ แชด สตาเฮลสกี ก็เคยมีประวัติเป็นสตันท์แมนชื่อดังก่อนผันตัวมาทำหนังเอง นอกจากไตรภาค จอห์นวิค ที่สร้างชื่อให้เขาแล้วก็ยังมีหนังรีเมก Highlander ที่กำลังเตรียมถ่ายทำ นำแสดงโดยอดีตซูเปอร์แมน เฮนรี คาร์วิล