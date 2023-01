เกิดดราม่า! "Suicide Squad" ทำแฟนเกรี้ยวกราด เพราะมีแบทเทิลพาส

"มันไม่ใช่เกม PvP ใช่มั้ย? แล้วพวกเขาวางแผนจะทำยังไงเพื่อให้ผู้เล่นทุ่มเงินซื้อแบทเทิลพาส คนที่เล่นจบเนื้อเรื่องแล้วไงต่อ เขาจะท้าทายตัวเองด้วยการฟาร์มม็อบ? ถ้าเช่นนั้นเป็นผมคงเลิกเล่นมันในสองสามวัน ถ้าหากพวกเขาไม่มีแผนที่จะปล่อยโหมดเนื้อเรื่องใหม่ในทุกๆเดือนหรือสองเดือน ผมก็ไม่เห็นเหตุผลใดๆที่จะทนอยู่ซื้อสกินและของอะไรแบบนั้นในเกม PvE"

"พวกเขาคิดจะหนีรอดด้วยระบบแบทเทิลพาสในเกมราคา 70 เหรียญได้อย่างไร? ที่ตัวเกม Call of Duty อยู่รอดได้ก็เพราะพวกเขานำเสนอโหมด Warzone/DMZ ให้เล่นฟรี ทีมงาน Rocksteady เอาอะไรคิดว่ามันจะเวิร์ค เกมของเขาฟรีหรือเปล่า ไม่หรองั้นก็เตรียมจบเห่"

It's just crazy to me that every single game has to be a level-up, looter shooter game with a battle pass



Even the studios KNOWN for their single-player game story modes are pivoting to this model. Every game studio is making the exact same game reskinned w/a different IP— Coby — YouTuber (@slcmof) January 17, 2023