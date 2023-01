"Free Fire x Devil May Cry 5" เตรียมเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้!

"Devil May Cry 5" เป็นเกมแอ็คชัน Hack & Slash ที่นอกจากจะขึ้นชื่อในด้านระบบต่อสู้ที่รวดเร็วฉับไวแล้ว งานศิลป์ภายในก็มีความโดดเด่นไม่แพ้กัน Free Fire จึงได้นำประสบการณ์สไตล์กรันจ์ส่งตรงจากอังกฤษของ Devil May Cry 5 มาผสมผสานเข้ากับเอกลักษณ์ของ Free Fire ทั้งแฟชั่น ท่าทางของตัวละคร และแอนิเมชันต่าง ๆ ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้ความร่วมมือระหว่างสองเกมยักษ์ใหญ่ในครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Free Fire ที่ต้องการจะนำเสนอเนื้อหาใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เล่น ติดตามข่าวสาร Free Fire x Devil May 5 ได้ที่ช่องทางของ Free Fire ทั้งบน Facebook Instagram และ YouTube