ไม่ปัง! "ยูบิซอฟต์" ประกาศเลื่อน-ยกเลิกหลายเกม

ในส่วนของงานที่กำลังพัฒนา ทางค่ายประกาศว่าจะยกเลิกอีก 3 เกมที่ยังไม่เคยเปิดตัวต่อสาธารณชน โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 ก็เคยประกาศยกเลิกไปแล้วถึง 4 เกมสำหรับเกมโจรสลัดฟอร์มใหญ่ Skull and Bones ที่ประสบปัญหาล่าช้ามาหลายรอบก็ประกาศว่าจะเลื่อนอีก จากเดิมที่วางกำหนดไว้วันที่ 9 มีนาคมเปลี่ยนเป็นต้นปีงบประมาณหน้า เริ่มนับจากเดือนเมษายนเป็นต้นไปทางฝั่งยอดขาย พวกเขาก็ทำได้ต่ำกว่าที่คาดโดยเฉพาะช่วงปลายธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม มีการชี้เจาะจงว่าสองเกมฟอร์มใหญ่ Mario + Rabbids: Sparks of Hope และ Just Dance 2023 ผลออกมาไม่ดีตามเป้านอกจากนี้ ตัวเลขประเมินรายรับทั้งหมดรอบปีก็คาดว่าจะลดลง 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน จากที่ตอนแรกคาดว่าจะเติบโต 10 เปอร์เซ็นต์ซีอีโอ อีฟ กิวโม ได้ให้ความเห็นว่าเป็นเพราะเศรษฐกิจถดถอยและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง หันไปเน้นเกมแนวบริการอัพเดตต่อเนื่องซึ่งพวกเขาพยายามสร้างมาตลอด 4 ปี แต่เกมส่วนหนึ่งยังไม่ทันออกและเกมที่ออกแล้วก็ทำได้ไม่ดีตามคาด