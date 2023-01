"Goi: Let’s Play Together" เผยตัวอย่างเกมเพลย์ พร้อมโกยหนีผีกุมภาพันธ์นี้

"Goi: Let's Play Together" ปาร์ตี้เกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการละเล่น "วิ่งไล่จับ" ผสม "มอญซ่อนผ้า" โดยผู้เล่นจะต้องวิ่งหนีผีน้อย "กุ๊กกู๋" ที่จะแปลงกายเป็นผีปอบคอยไล่ล่าผู้เล่น ซึ่งผู้เล่นจะต้องแข่งกันเพื่ออยู่รอดเป็นคนสุดท้ายให้ได้ในการหลบหนีจากผีปอบผู้เล่นสามารถ "กลั้นหายใจ" เพื่อซ่อนตัวได้ โดยจะต้องใช้พลังงาน Soul (ดวงวิญญาณ) ที่สามารถหาได้ตามจุดต่าง ๆ ในแผนที่ หากโดนผีปอบจับได้ ตัวละครของผู้เล่นจะถูกทำให้กลาย Ghost Guy และ Soul ทั้งหมดที่เก็บไว้จะหล่นออกมาจากตัวทั้งนี้ แม้ผู้เล่นจะกลายเป็น Ghost Guy ก็ยังสามารถพลิกกลับมาชนะได้ ด้วยการขโมยร่างกายมาจากผู้เล่นคนอื่น โดยโอกาสสำเร็จในการขโมยร่างกายขึ้นอยู่กับปริมาณ Soul ที่ผู้เล่นสะสมไว้ ยิ่งมีเกจ Soul ปริมาณมาก โอกาสที่จะขโมยร่างกายสำเร็จก็จะยิ่งมากขึ้น ทำให้กลายเป็นการแข่งขันชิงจังหวะกับผู้เล่นที่ยังมีร่างกายอยู่ ซึ่งสามารถ "กลั้นหายใจ" เพื่อซ่อนตัวจากผู้เล่นที่เป็น Ghost Guy ได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีระบบไอเทมที่ผู้เล่นสามารถใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบ เพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอด ซึ่งมีไอเทมมากกว่า 10 ชนิด ทั้งใช้เพื่อขัดขวางผู้เล่นอื่นโดยตรง ไอเทมที่ใช้วางไว้เป็นกับดัก ไปจนถึงไอเทมที่เอาไว้ใช้เพิ่มความสามารถให้กับตัวละคร และไอเทมที่ทำให้ขโมย Soul จากคนผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยภายในเกมจะมีแผนที่ให้เลือกเล่นหลากหลายแบบ ทั้งสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือทุ่งนา รวมถึงมีไอเทมแฟชั่นให้ผู้เล่นได้ปรับแต่งตัวละครแบบอิสระ ไม่ว่าจะเป็น สีผิว ดวงตา ทรงผม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ"Goi: Let's Play Together" เตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ สามารถกด Wishlist บน Steam และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Goi: Let’s Play Together