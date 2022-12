ของขวัญปีใหม่! "Death Stranding" แจกฟรีบน Epic Games Store

โดยผู้เล่นมีเวลากดรับฟรีแค่ถึงเวลาห้าทุ่มของคืนวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคมนี้ เท่านั้น

Death Stranding มันเป็นผลงานแนวใหม่ล่าสุดจากนักสร้างสรรค์เกมระดับตำนานอย่าง Hideo Kojima บอกเล่าเรื่องราวตัวละครเอก Sam Bridges (นำแสดงโดย Norman Reedus) ผู้ต้องออกท่องผจญภัยในโลกอนาคตที่กลายสภาพแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง โดยเขามีหน้าที่นำส่งสิ่งของไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเชื่อมต่อโลกที่แตกแยกเข้าด้วยกันอีกครั้ง ซึ่งอุปสรรคมิได้มีเพียงแค่สภาพแวดล้อมเส้นทางที่ขรุขระทุรกันดาร แต่มันยังมีกลุ่มศัตรูและความตายที่ดักรอคุณอยู่ทุกฝีก้าว

เทศกาลแจกเกมฟรีของ Epic Game Store ประจำเดือนธันวาคมปี 2022 ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมแล้ว โดยแต่ละวันก็มีเกมเซอร์ไพรส์มาแจก อาทิเกมดังๆที่ผ่านมาอย่างเช่น Wolfenstein: The New Order, ตำนาน Fallout ภาคเก่าคลาสสิค, เกมยิง Metro: Last Light Redux และล่าสุดกับ Death Stranding ส่วนวันถัดๆไปจะมีเกมพีซีอะไรมาแจกฟรีอีกบางนั้นแฟนๆคงต้องคอยเช็ครอลุ้นกันแบบวันต่อวัน