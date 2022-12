โปรโมชันส่งท้ายปี "PlayStation Holiday" ลดราคาเกมฮิต PS5 และ PS4

- DualSense Wireless Controllers1,790 บาท- Pulse 3D Headset2,990 บาท- Media Remote890 บาท- HD Camera1,890 บาท- PlayStation 4 Marvel’s Spider-man Miles Morales1,290 บาท- PlayStation 5 Marvel’s Spider-man Miles Morales1,290 บาท- PlayStation 4 Horizon Forbidden West990 บาท- PlayStation 5 Horizon Forbidden West1,290 บาท- PlayStation 4 Gran Turismo 7990 บาท- PlayStation 5 Gran Turismo 71,290 บาท- PlayStation 4 NieR Replicant ver 1.22474487139…990 บาท- PlayStation 4 FINAL FANTASY VII REMAKE690 บาทนอกจากนี้ ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับโปรโมชัน "Holiday Sale" บน PlayStation Store (PS Store) ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2565 - 6 มกราคม 2566 กับเกมสุดฮิตในราคาสุดพิเศษ อาทิ Elden Ring (ลด 30%), FIFA 23 (ลด 50%), The Last of Us Part I (ลด 29%) และ Resident Evil Village Gold Edition (ลด 20%)ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของโปรโมชั่น PlayStation Holiday และร้านค้าตัวแทนที่ร่วมรายการ https://www.playstation.com/local/retailers/