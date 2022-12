เกมยิงผีวิ่งป่าราบ! "Into the Dead" ประกาศเดินหน้าสร้างภาคสาม

แน่นอนว่านอกเหนือจากระบบการเล่นอันน่าตื่นเต้น ผู้เล่นยังจะได้สัมผัสกับเรื่องราวการเอาชีวิตรอดของตัวละครจากฝูงซอมบี้ในวันนรกแตกที่เต็มไปด้วยดราม่าเคล้าอารมณ์ยิ่งกว่าเดิม รวมไปถึงองค์ประกอบลูกเล่นแทคติคใหม่ทางด้านเกมเพลย์ที่จะมอบทางเลือกให้ผู้เล่นมากกว่าที่เคยเป็นมา

"กับ Into the Dead 3 เรากำลังดึงเอารากฐานทางจิตวิญญาณของ Into the Dead 2 มาใช้ประโยชน์ แต่สร้างมันออกมาให้กลายเป็นบางสิ่งที่ใหญ่โตและทะเยอทะยานยิ่งกว่าเพื่อนำเสนอประสบการณ์เกมเพลย์ที่แผ่ขยายมากกว่าเดิม เรายังคงซัพพอร์ตเกมภาคเก่าอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ภายหลังจาก 10 ปีผ่านไปและยอดดาวน์โหลดกว่า 150 ล้านครั้ง การพัฒนาตัวเกมภาคสามถือเป็นหลักไมล์สโตนที่ยิ่งใหญ่ของแฟรนไชส์และเป็นก้าวสำคัญของบริษัทเรา"

PikPok ออกมาประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับผลงานเกม FPS ใส่ตีนผีไล่ยิงซอมบี้ภาคใหม่ล่าสุดที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่อเนื่องหนึ่งทศวรรษให้หลังจากเหตุการณ์ในเกมภาคสอง ผ่านมุมมองของทั้งตัวละครหน้าใหม่และหน้าเก่าซีอีโอประธานใหญ่และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท PikPok กล่าวว่าสำหรับ Into the Dead นั้นเป็นเกมแนวชูตติ้งมุมมองบุคคลที่หนึ่งซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย กับการดีไซน์ออกแบบระบบมาให้สะดวกเหมาะแก่การเล่นบนจอมือถือ ตัวละครของเราจะวิ่งไปข้างหน้าอัตโนมัติ ผู้เล่นมีหน้าที่เพียงแค่บังคับตัวละครเบนซ้ายเบนขวาหลบหลีก และเก็บกระสุนเอามาใส่ปืนกราดยิงซอมบี้ที่คอยขวางทาง