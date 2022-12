เกมดนตรีสายบู๊! "God of Rock" วางจำหน่าย 18 เม.ย. 2023

"God of Rock" เป็นเกมต่อสู้ที่ผู้เล่นจะได้เลือก 1 ใน 12 ตัวละคร เข้าร่วมสังเวียนเพลงร็อค เอาชนะคู่ต่อสู้เพื่อขึ้นเป็นเทพแห่งเพลงร็อคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล โดยระบบต่อสู้จะคล้ายกับเกมดนตรีกดตามจังหวะ เมื่อผู้เล่นกดตัวโน้ตได้ถูกต้องตรงจังหวะ ตัวละครก็จะปล่อยท่าโจมตี แต่ถ้ากดพลาดก็จะถูกศัตรูโจมตีสวนกลับมา ฝ่ายที่แถบ HP หมดก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้นอกจากท่าโจมตีปกติแล้ว เมื่อเล่นไปเรื่อย ๆ ตัวละครจะสะสมเกจสำหรับปล่อยท่าพิเศษที่มีอยู่ 3 ระดับ ซึ่งจะต้องกดปุ่มใส่คำสั่งเพื่อใช้ท่า หากโจมตีสำเร็จจะทำให้อีกฝ่ายเล่นได้ลำบากมากขึ้น เช่น ตัวโน้ตวิ่งเร็วขึ้น หรือมีอุปสรรคบังตัวโน้ต ฯลฯ และหากเกจระดับอัลตร้าเต็ม ก็จะสามารถปล่อยท่าไม้ตายปิดฉากคู่แข่งได้ตัวละครทั้ง 12 ตัว จะมีท่าต่อสู้และสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีฉากแบบไดนามิค 8 ฉาก และเพลงร็อคออริจินอลหลากหลายแนวกว่า 40 เพลง ตั้งแต่ Celtic rock, Punk จนถึง Symphonic rock ทำให้รูปแบบการเล่นของผู้เล่นจะเปลี่ยนไปตามตัวละคร ฉาก และเพลงที่เลือก นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถเขียนแผนผังการต่อสู้ในโหมด Beat Builder เพื่อสร้างสไตล์การต่อสู้ของตัวเองได้อีกด้วย"God of Rock" จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 เมษายน 2023 บนแพลตฟอร์ม PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch และ PC ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.GodOfRockGame.com