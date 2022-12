"The Crackpet Show" เกมแอคชันเลือดสาด พร้อมวางจำหน่ายบน Steam แล้ววันนี้

ใน "The Crackpet Show" ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นฆาตกรคลั่งหน้าตาน่ารักน่ากอด เข้าร่วมการแข่งขันในรายการทีวีสุดรุนแรงเพื่อสร้างชื่อในฐานะคนดัง โดยทุกครั้งที่เริ่มการแข่งขันจะสุ่มฉาก ศัตรู และบอส ให้ผู้เล่นสังหารศัตรูเพื่อสะสมยอดไลค์จากผู้ชม แล้วนำไปอัพเกรดอาวุธ สกิล หรือปลดล็อคอาวุธใหม่ เพื่อเอาตัวรอดให้ได้นานที่สุดตัวเกมมีโหมดการเล่น 3 แบบ ได้แก่ โหมด Campaign จะได้สัมผัสกับเรื่องราวจิกกัดล้อเลียนรายการทีวีสุดฮา โหมด Co-op ร่วมทีมกับเพื่อนอีก 3 คน เพื่อช่วยกันเอาชีวิตหรือหักหลังกันเอง และโหมด Endless ไล่ล่าสังหารศัตรูแบบไม่มีวันจบสิ้นเพื่อไต่อันดับ Leaderboard ทำลายสถิติท้าชิงกับผู้เล่นจากทั่วโลกกล่าวว่า “ตั้งแต่ The Crackpet Show เปิดตัวครั้งแรกในรูปแบบ Early Access บน Steam ทีมงานของเราได้ยกเครื่องความรู้สึกแห่งการนองเลือดนี้ไปอีกระดับด้วยเนื้อหาจำนวนมหาศาล ทั้งตัวละครสัตว์กลายพันธุ์ ปืน ไอเทม ความสามารถพิเศษ ห้องเลย์เอาต์ตอนต่าง ๆ บอส โหมดการเล่นใหม่ เนื้อเรื่องเต็มรูปแบบ เพลงธีมหลักใหม่จาก Jerome Rossen ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงประกอบการ์ตูนคอมเมดี้เลือดสาด Happy Tree Friends และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเนื้อหาทั้งหมด พร้อมด้วยการปรับสมดุล และการอัปเดตคุณภาพบางอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีชุมชนผู้เล่นที่กระตือรือร้นของเรา เราอดใจรอไม่ไหวแล้วที่ผู้เล่นจะเพลิดเพลินไปกับความบ้าคลั่งที่ไร้การควบคุมทันเวลาสำหรับช่วงวันหยุดพอดี”The Crackpet Show วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วบน PC ผ่าน Steam ราคา 299 บาท และจะวางจำหน่ายบน Nintendo e-shop ในประเทศญี่ปุ่น, เกาหลี และฮ่องกง ช่วงต้นปี 2023 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook YouTube และ Instragram