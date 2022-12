งามจัด! "GTA V" อัปเดตเงาสะท้อน Ray Traced แก่คอนโซลเจนฯใหม่

The chrome paint job has RT reflections, it looks awesome! pic.twitter.com/KxHSTvbCXa— Ben (@videotech_) December 13, 2022

More RT goodness. The reflections are quite high resolution too! pic.twitter.com/gt6RY741Oj— Ben (@videotech_) December 13, 2022

Another comparison between RT and Performance Mode pic.twitter.com/TYbE9M5iys— Ben (@videotech_) December 13, 2022

ล่าสุดวันนี้ทาง Rockstar Games ได้ออกมาประกาศปล่อยแพทช์อัปเดตเวอร์ชันใหม่สำหรับตัวเกมและบนเครื่องคอนโซลและซึ่งหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของมันอยู่ตรงฟีเจอร์เงาสะท้อน Ray Traced ที่ถูกบรรจุใส่เพิ่มเข้ามาให้ภาพในเกมดูสวยสมจริงขึ้น นั่นเองสำหรับฟีเจอร์เงาสะท้อนดังกล่าว จะถูกแสดงผลให้แลเห็นเด่นชัดแบบจัดเต็มเฉพาะในโหมดภาพกราฟิกที่ล็อคอัตราเฟรมเรตเอาไว้ที่ 30 เฟรมต่อวินาที ซึ่งแม้ว่าเกมเพลย์อาจไม่ได้สมูทลื่นไหลนัก แต่สิ่งที่ได้คืนกลับมานั้นช่างคุ้มค่าเพราะมันทำให้ตัวเกมดูงามหยดน่าเล่นมากขึ้นจริงๆนอกเหนือจากเรื่องแสงเงาสะท้อน ในแพทช์อัปเดตเวอร์ชัน 1.64 มันยังมาพร้อมกับเนื้อหาคอนเทนต์เสริมใหม่ๆมากมาย อาทิ เนื้อเรื่องใหม่ ช็อปใหม่ งานใหม่ ยานพาหนะ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย รอยสัก อัปเดต HSW Race Creator รวมไปถึงสิ่งต่างๆอีกมากมายที่จะทยอยเข้ามาสู่เกมในอนาคตหากใครสนใจสามารถดาวน์โหลดแพทช์อัปเดตของเกม Grand Theft Auto V ไปลองด้วยตาตัวเองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดยไฟล์อัปเดตบน PS5 จะมีขนาด 5GB ในขณะที่เวอร์ชัน Xbox Series ไฟล์จะมีขนาดใหญ่กว่าที่ 13GB