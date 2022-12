ร่วมเชียร์ 2 ทีมไทยในการแข่งขัน RoV นานาชาติ APL2022 วันที่ 10-11 ธ.ค.นี้

หลังจาก 2 สัปดาห์อันดุเดือดในรอบ Quarter Finals การแข่งขัน APL 2022 ก็เดินทาง 2 รอบสุดท้าย โดย 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ได้แก่ ทีม Bikertopia Esports จากลีก Garena Challenger Series, ทีม Bacon Time และ ทีม Buriram United Esports จากลีกไทย RoV Pro League และสุดท้ายทีม Saigon Phantom จากลีก Arena of Glory ซึ่งทั้ง 4 ทีมจะมาห้ำหั่นกันในรอบ Semi Finals เพื่อตัดสินว่าใครจะได้ไปต่อในรอบ Grand Finalในส่วนของทีมที่ทำผลงานได้ดีในรอบ Quarter Finals ได้แก่ Bikertopia Esports (BRO) ที่สามารถทำลายสถิติไร้พ่ายของ KFC x Talon (KTN) ลงได้ ถัดมาเป็นเจ้าหมู Bacon Time (BAC) ที่เอาชนะทีมเจ้าบ้านอย่าง V Gaming (VGM) ด้วยคะแนน 4 ต่อ 0 เป็นเจ้าหมูที่ไม่หมูเลยทีเดียว และทีม Saigon Phantom (SGP) ที่เอาชนะเพื่อนร่วมลีกอย่าง VGM และสุดท้าย เป็นแมตช์ที่สร้างความหนักใจให้แก่แฟน ๆ ชาว RoV ไทย ก็คือ Buriram United Esports (BRU) ปะทะ KTN ซึ่งปราสาทสายฟ้าก็สามารถเอาชนะเหยี่ยวแดงไปได้ด้วยคะแนน 4 ต่อ 2ในรอบ Semi Finals จะทำการแข่งขันในรูปแบบ Best-of-7 (BO7) และจะเป็นโอกาสสุดท้ายในการชิงตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยสายบนจะเป็นการพบกันระหว่างตัวแทนหนึ่งเดียวจากลีกไต้หวัน ทีม BRO ปะทะกับ BAC แชมป์ RPL 4 สมัยจากลีกไทย ทีมที่ชนะในรอบนี้จะได้สิทธิ์เขาไปรอแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศทันทีแมตช์ที่สองจะเป็นการดวลกันระหว่างตัวแทนจากลีกเวียดนาม SGP พบกับปราสาทสายฟ้า BRU ซึ่ง SGP จะต้องชนะในรอบนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของการเป็นเจ้าบ้าน ขณะที่ BRU เป็นอีก 1 ทีมที่มีประสบการณ์อันโชกโชน ซึ่งสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้มากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ และยังเป็นม้ามืดในการแข่งขัน AoV International Championship 2021 เพราะสามารถพลิกจากสายล่างกลับมาเอาชนะจนได้เป็นแชมป์ในการแข่งขัน AIC 2021 ที่ผ่านมาและแมตช์สุดท้ายของวันเสาร์ 10 ธ.ค. จะเป็นการพบกันของผู้แพ้จากสายบนกับผู้ชนะจากสายล่าง ซึ่งผู้ชนะจะยังมีสิทธิ์ได้เข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และผู้แพ้จะต้องกลับบ้านไปพร้อมกับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2ทั้งรอบ Semi Finals และ Grand Final จะถูกจัดขึ้นที่ White Palace Event Center พร้อมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook, YouTube และ Valor TV นอกจากที่แฟน ๆ จะได้ร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้ว ยังมีการแสดงเพลงประจำการแข่งขันอย่าง "No Limits" โดย Orange และ Gill ศิลปินชาวเวียดนาม และยังได้ร่วมสนุกรับของรางวัลพรีเมียมประจำการแข่งขันอีกด้วยมาร่วมเชียร์ทีมไทยทั้ง 2 ทีมให้ผ่านเข้าไปสู่รอบ Semi Finals ในการแข่งขัน Arena of Valor Premier League (APL) 2022: Vietnam วันที่ 10 และ 11 ธันวาคมนี้ รับชมถ่ายทอดสดได้ที่Facebook Tournament: Garena RoV Tournament Facebook: Garena RoV Thailand Youtube: Garena RoV Thailand