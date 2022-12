March of the Lich King ส่วนเสริมใหม่ล่าสุดของ "Hearthstone" เปิดให้เล่นแล้ว!

• การ์ดคลาสใหม่ 68 ใบ ประกอบด้วยการ์ดชุดหลักฟรี 32 ใบและชุดพิเศษ Path of Arthas (24.99 เหรียญ)• พลังฮีโร่: กูลบุกทะลวง- เรียกกูล 1/1 ที่มีบุกทะลวงซึ่งจะตายเมื่อจบเทิร์น• ทรัพยากรใหม่: ศพ- ทุกครั้งที่มินเนี่ยนฝ่ายคุณตาย คุณจะได้ศพ• ระบบการสร้างเด็ค: รูน- เลือดสำหรับสายคอนโทรลด้วยการควบคุมพลังชีวิต- น้ำแข็งสำหรับสร้างความเสียหายโดยตรงด้วยเวทมนตร์น้ำแข็ง- เสื่อมทรามสำหรับเรียกฝูงมินเนี่ยนมาให้เต็มกระดาน• มินเนี่ยนประเภทใหม่: อันเดด- มินเนี่ยนหลายร้อยตัวจากส่วนเสริมก่อนหน้าจะได้รับการอัพเดตเพื่อเพิ่มประเภทมินเนี่ยนอันเดดเข้าไป• คีย์เวิร์ดใหม่: หิวมานา- การ์ดเหล่านี้จะมีพลังมากขึ้นเมื่อคุณมีคริสตัลมานาถึงจำนวนที่กำหนด- ไม่ต้องใช้มานาเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลพิเศษ• กิจกรรมเปิดตัวเดธไนท์จะเริ่มต้นในวันนี้ และจะดำเนินไปเป็นเวลาสองสัปดาห์ ทำเควสต์กิจกรรมรายวันเพื่อรับ XP กิจกรรมของแทร็ครางวัลกิจกรรมพิเศษ และอย่าลืมติดตามข่าวกิจกรรมวินเทอร์เวลในช่วงสัปดาห์ต่อ ๆ ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนเสริม March of the Lich King ได้ที่ https://hearthstone.blizzard.com/en-us