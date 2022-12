Ubisoft เปิดโครงการ "Fair Play" มุ่งลดพฤติกรรมเชิงลบในเกม

"Fair Play" คือแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ชุดใหม่ ที่จะประกอบไปด้วยเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เล่นได้เข้าใจพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ในเกมได้ดีขึ้น รวมถึงผลกระทบที่อาจมีต่อประสบการณ์ของผู้เล่นอื่น การริเริ่มนี้ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากการเดินทางครั้งใหญ่ของ Ubisoft เพื่อสร้างโครงสร้างในการเล่นเกมที่จะมอบประสบการณ์ด้านสังคมอันเปี่ยมคุณค่ามากขึ้นและหลีกเลี่ยงปฏิสัมพันธ์ที่ทำร้ายกันและกัน ผ่านหลากหลายช่องทางอย่างเช่นโครงการ "Zero Harm in Comms" ที่เริ่มต้นวิจัยร่วมกับ Riot Gamesแพลตฟอร์มแบบเบต้านี้ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ดิจิทัล โดยประกอบไปด้วย 5 แคปซูลในการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงและสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมอันเป็นพิษในการเล่นเกมออนไลน์, คำอธิบายว่าอะไรที่ทำให้ผู้เล่น "ฉุน" รวมถึงแบบประเมินตนเองสำหรับผู้เล่นเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้น ว่าสิ่งใดที่จะนำพาตนเองไปสู่จุดนั้น รวมถึงคำแนะนำจากผู้เล่นมือโปรว่าควรจะรับมือกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์อย่างไร“ที่ Ubisoft เป้าหมายหลักของเราก็คือการสร้างเกมที่จะมอบประสบการณ์ออนไลน์เชิงบวก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นจะสามารถพัฒนาตนเองได้ในคอมมูนิตีที่ปลอดภัย”กล่าว “พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในเกมคือปัญหาที่เรามุ่งแก้ไขอย่างจริงจัง และเราเชื่อว่าควรจะแก้ไขด้วยหลากหลายช่องทาง เราเชื่อว่าการศึกษาและการโปรโมตการเล่นในเชิงบวกคือส่วนสำคัญยิ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของผู้เล่นไปในทางที่ดี” โครงการ Fair Play เริ่มต้นแล้ววันนี้ พร้อมกับการแสดงแต้มชื่อเสียงใน Rainbow Six ซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ให้ผู้เล่น Tom Clancy's Rainbow Six Siege ได้ทำความเข้าใจอย่างชัดแจ้งถึงผลกระทบจากพฤติกรรมของตนในเกม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ news.ubisoft.com