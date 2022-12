ลุยต่างโลก! "Far Cry 6" เผยส่วนเสริมใหม่ Lost Between Worlds พร้อมให้เล่น 6 ธ.ค.นี้

ใน "Far Cry 6: Lost Between Worlds" (ฟาร์ คราย 6: หลงในพหุพิภพ) ผู้เล่นจะได้เริ่มต้นเนื้อหาบทใหม่อันตื่นเต้นของแดนี โรฮาส ที่ดำเนินเรื่องในยาร่าอันแตกกระจัดกระจาย หลังจากที่ไปออกสำรวจจุดตกกระทบของดาวตกลึกลับ แดนีได้พบว่าตนเองติดอยู่ในพื้นที่อันบิดเบี้ยวระหว่างโลก และได้พบกับสิ่งมีชีวิตไร้รูปร่างที่ชื่อว่าเฟ ผู้เล่นจะต้องซ่อมแซมยานอวกาศของเฟโดยการเก็บรวบรวมเศษชิ้นส่วนทั้งห้า ที่แต่ละชิ้นส่วนจะเพิ่มโอกาสในการเอาชีวิตรอดของแดนีและช่วยให้เข้าใกล้การหลบหนีเข้าไปอีกก้าวหนึ่งการจะเก็บกู้เศษชิ้นส่วนที่หายไปนั้น ผู้เล่นจะต้องใช้ทักษะของนักรบกองโจรเพื่อออกตระเวนไปทั่วบททดสอบอันท้าทายและเข้มข้น 15 ฉากที่เรียกว่ารอยแยกมิติ โดยจะต้องกำจัดเหล่าชาร์ดเฟส ศัตรูที่มีร่างกายเป็นคริสตัล ที่เพ่นพ่านอยู่ทั่วรอยแยกมิติ ไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการที่กระจัดกระจายและลอยค้างอยู่บนท้องฟ้า และยังมีเอสเพรันซาที่จมอยู่ใต้น้ำและเต็มไปด้วยกับดักมากมาย ผู้เล่นจะได้พบกับภัยอันตรายแตกต่างกันไปและอุปสรรคขัดขวางจากต่างโลก ผู้เล่นจะได้เลือกหนทางในแต่ละรอยแยกมิติเพื่อค้นพบอาวุธอันทรงพลังและอุปกรณ์ต่าง ๆ และเก็บรวบรวมเศษชิ้นส่วนพลังงานที่กระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่ให้พวกเขาสามารถฟื้นคืนชีพและลองเล่นในรอยแยกมิติได้อีกครั้ง ด้วยเส้นทางที่แตกแขนง, การออกสำรวจบนแต่ละแพลตฟอร์ม และแอ็กชันอันเข้มข้นในแต่ละจังหวะ ผู้เล่นจะได้พบกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในแต่ละรอบ เพื่อพิชิตโลกอันบิดเบี้ยวนี้เมื่อเคลียร์ภารกิจแล้ว ผู้เล่นจะได้รับอุปกรณ์อันทรงพลังจากเฟ ซึ่งสามารถนำกลับไปใช้ที่ยาร่าเพื่อชิงความได้เปรียบในการต่อกรกับระบอบเผด็จการของอันตน คาสติลโญนอกจากนี้ฟาร์ คราย 6 จะเปิดให้ทดลองเล่นฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบน Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 รวมถึงบน Windows PC ผ่าน Ubisoft Store และ Epic Games Store เมื่อจบช่วงทดลองเล่นฟรี หากต้องการเล่นต่อก็ซื้อเกมเต็ม และนำความก้าวหน้าที่เคยเล่นไว้มาเล่นต่อได้ พร้อมกันนี้ยังได้ลดราคาเกม, ซีซันพาส และเนื้อหา DLC สูงสุด 67% อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ubisoft.asia/fc6 ไตเติล อัปเดต 6 ก็พร้อมแล้วเช่นกัน ผู้เล่นสามารถหวนคืนสู่ยาร่าเพื่อกลับไปเล่นภารกิจโปรดอีกครั้งในแบบที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคย ด้วยโหมดใหม่ที่หลายคนรอคอยอย่าง New Game+ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถนำเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ช่วงท้ายเกมกลับไปใช้ได้ตั้งแต่ต้นในรอบใหม่ ไตเติล อัปเดต 6 จะยังมาพร้อมกับฟีเจอร์เพื่อช่วยเหลือเหล่าคอมพลีชันนิสต์ ที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เล่นในการเผยความลับที่ซุกซ่อนอยู่ทั้งหมดของยาร่าUbisoft ยังได้ร่วมมือกับ Audible เพื่อทำการเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่นำไปสู่ฟาร์ คราย 6 ด้วย โดยซีรีส์เสียงจำนวนหกตอน จะประกอบไปด้วยบรรดานักแสดงจากฟาร์ คราย 6 ซึ่งก็คือจิอันคาร์โล เอสโปซิโต ที่รับบทเป็นอันตน คาสติโญ จะพร้อมให้รับฟังในปี 2566"Far Cry 6: Lost Between Worlds" พร้อมให้เล่นบนทุกแพลตฟอร์มในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://farcry.com/