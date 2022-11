"Just Dance 2023" พร้อมแดนซ์สุดเหวี่ยงแล้ววันนี้!

Just Dance 2023 ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่อย่างเป็นทางการของเกมเพลงอันดับ 1 ตลอดกาล ด้วยคุณสมบัติของฟีเจอร์ใหม่ และแนวทางการอัปเดตคอนเทนต์ที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่ยุคใหม่ของการเต้นผู้เล่นสามารถเพลิดเพลินกับเกมเต็มแบบออนไลน์กับเพื่อน ๆ หรือ สมาชิกครอบครัวได้สูงสุดถึงห้าคนจากทั่วโลกในกลุ่มออนไลน์ (ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเป็นสมาชิกบริการออนไลน์ของคอนโซลที่เล่น) ผู้เล่นทั้งหมดจะเชื่อมต่อเข้ากับเมนูของโฮสต์ ช่วยให้พวกเขาโต้ตอบกับอีกฝ่ายผ่านระบบสติกเกอร์อีโมต เลือกเพลงและแดนซ์บนฟลอร์ไปพร้อมกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ผู้เล่นยังสามารถสนุกกับการเล่นหลายคนกับผู้เล่นใกล้ตัว โดยระบบจับคู่ใน กลุ่มออนไลน์ ที่จะพร้อมให้ใช้งานในอัปเดตอนาคตกระโดดเข้าสู่โลกใบใหม่ของ Just Dance ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ให้ดูสดใหม่อย่างเต็มที่ เมนูที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องมีคำแนะนำ รวมถึงโลกสามมิติที่มีการโค้ชแบบละเอียดและการเคลื่อนไหวกล้องแบบไดนามิกระบบแนะนำแบบใหม่จะเสนอเพลย์ลิสต์ที่คัดสรรมาเฉพาะผู้เล่นคนนั้น ๆ รวมถึงบรรดาเพลงที่เลือกใช้ได้แค่เพียงปลายนิ้วผู้เล่นสามารถไต่อันดับไปกับระบบความก้าวหน้าแบบใหม่ ช่วยให้พวกเขาได้รับคะแนนในเกมสำหรับการเต้นที่สำเร็จในแต่ละเกม คะแนนพวกนี้จะนำไปปลดล็อครางวัลใหม่ เช่น การปรับแต่งการ์ดนักเต้นให้เข้ากับบุคลิกด้วยการปรับเปลี่ยนอวาตาร์, พื้นหลัง, ขอบ, เข็มกลัดชื่อ และฉายา นอกจากนี้ยังสามารถใช้คะแนนไปแลกรับสติกเกอร์อีโมต ที่สามารถใช้สื่อสารกับผู้เล่นอื่นใน กลุ่มออนไลน์ ได้ด้วยบริการสตรีมมิ่งใหม่ตามการเป็นสมาชิก และสิทธิ์เข้าถึงแค็ตตาล็อกเพลงมากกว่า 150 เพลง จาก Just Dance ภาคก่อน ๆ เพลงเอ็กซ์คลูซีฟเพิ่มเติม และเพลงโปรดตลอดกาลจะถูกเพิ่มเข้าไปในบริการตลอดทั้งปี รวมถึงผู้เล่นยังสามารถเพลิดเพลินไปกับช่วงทดลองเล่นฟรีหนึ่งเดือนที่แถมมาใน Just Dance 2023 Edition ทุกชุดด้วยจะมีอัปเดตแบบต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถสัมผัสกับโหมดเกมใหม่, เพลงใหม่ และซีซันแบบมีธีมของตัวเองในปีที่กำลังจะมาถึงJust Dance 2023 ยังมาพร้อมความร่วมมือกับศิลปินใหม่ ทั้งพาร์ทเนอร์สุดตื่นเต้นกับศิลปินป็อประดับโลก Ava Max ผู้เล่นสามารถเต้นไปกับเพลงฮิตติดชาร์ตล่าสุดของเธอ “Million Dollar Baby” โดยใช้ท่าเต้นที่ Max คิดขึ้นมาให้ใหม่สำหรับเกม Just Dance นักร้องที่จะปล่อยอัลบั้มสองในชื่อ Diamonds & Dancefloors วันที่ 27 มกราคมนี้ มียอดการสตรีมทั่วโลกมากกว่า 12.4 พันล้าน ตั้งแต่การเปิดตัวซิงเกิลในปี 2019 “Sweet but Psycho” ซึ่งจะมีให้เต้นกันในเกมปีนี้ด้วยนอกจากนี้นักร้อง นักแต่งเพลงที่คว้ารางวัล GRAMMY ก็จะกลับมาในเกม “ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ Just Dance 2023 ปีนี้ โดยมีเพลงของฉัน ‘Therefore I Am,’ ด้วย”กล่าวลิสต์เพลงใหม่แบบสมบูรณ์ 40 เพลง และจักรวาล จากเพลงฮิตติดชาร์ต, เพลงไวรัลทั่วอินเทอร์เน็ต และเพลงออริจินัล ประกอบด้วย• “If You Wanna Party” ของ The Just Dancers• “Anything I Do” ของ CLiQ Ft. Ms. Banks, Alika• “As It Was” ของ Harry Styles• “Boy With Luv” ของ BTS Ft. Halsey• “Bring Me To Life” ของ Evanescence• “CAN’T STOP THE FEELING!” ของ Justin Timberlake• “Danger! High Voltage” ของ Electric Six• “Disco Inferno” ของ The Trammps• “drivers license” ของ Olivia Rodrigo• “Dynamite” ของ BTS• “Good Ones” ของ Charli XCX• “Heat Waves” ของ Glass Animalss• “I Knew You Were Trouble” ของ Taylor Swift• “Locked Out of Heaven” ของ Bruno Mars• “Love Me Land” ของ Zara Larsson• “Magic” ของ Kylie Minogue• “Majesty” ของ Apashe ft. Wasiu• “Million Dollar Baby” ของ Ava Max• “MORE” ของ K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine• “Numb” ของ Linkin Park• “Physical” ของ Dua Lipa• “Psycho” ของ Red Velvet• “Radioactive” ของ Imagine Dragons• “Rather Be” ของ Clean Bandit Ft. Jess Glynne• “Sissy That Walk” ของ RuPaul• “STAY” ของ The Kid LAROI & Justin Bieber• “Sweet but Psycho” ของ Ava Max• “Telephone” ของ Lady Gaga Ft. Beyoncé• “Therefore I Am” ของ Billie Eilish• “Top Of The World” ของ Shawn Mendes, from Sony’s “Lyle, Lyle, Crocodile”• “Toxic” ของ Britney Spears• “Walking On Sunshine” ของ Top Culture• “WANNABE” ของ ITZY• “Watch Out for This (Bumaye)” ของ Major Lazer, The Flexican, FS Green & Busy Signal• “We Don’t Talk About Bruno” ของ Cast from Encanto• “Playground” ของ Bea Miller• “Witch” ของ Apashe Ft. Alina Pash• “Woman” ของ Doja Cat• “Wouldn’t It Be Nice” ของ The Sunlight Shakers• “Zooby Doo” ของ Tigermonkeyนอกจากนี้ แอป Just Dance 2023 Controller จะเปลี่ยนโทรศัพท์ของผู้เล่นเป็นคอนโทรลเลอร์ด้วยเทคโนโลยีการเก็บคะแนนจากโทรศัพท์ ช่วยให้ผู้เล่นหกคนสามารถเต้นโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใด ๆ เพิ่มเติม พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีบน iOS และ Android"Just Dance 2023 Edition" วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.justdancegame.com/