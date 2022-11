PHILIPS ผนึกกำลัง KRAFTON เปิดศึกอีสปอร์ต "Philips Evnia Games 2022"

Philips Evnia Games 2022 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของเกมเมอร์และความสุขในการเล่นเกมภายใต้สโลแกน One Voice for All ของ Evnia โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการปะทะกันของ KOL และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ‘Julio’ และ ‘Makgi Gaming’ จากประเทศไทย 'Robertus Rombeng' และ 'Enryu' จากประเทศอินโดนีเซีย 'Dingception(딩셉션)' จากประเทศเกาหลีใต้ 'RIP113' และ 'Bé Cơ' จากประเทศเวียดนาม 'Jack Logan' จากประเทศฟิลิปปินส์ ฯลฯ ถ่ายทอดสดรอบคัดเลือกของแต่ละประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2022 และรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 10 ธันวาคม 2022วันที่ 26 พฤศจิกายน 2022 ไทยวันที่ 26 พฤศจิกายน 2022 เวียดนามวันที่ 2 ธันวาคม 2022 ไต้หวันวันที่ 3 ธันวาคม 2022 ฟิลิปปินส์วันที่ 4 ธันวาคม 2022 อินโดนีเซียวันที่ 10 ธันวาคม 2022ผู้ชนะเลิศ : จอภาพ Momentum gaming monitor 27" 3000 series, คีย์บอร์ด AOC, เมาส์ และชุดหูฟังผู้ชนะเลิศ : จอภาพ Momentum gaming monitor 27" M1 series, คีย์บอร์ด AOC, เมาส์ และชุดหูฟังรองชนะเลิศ : จอภาพ Momentum gaming monitor 27" 5000 series, คีย์บอร์ด AOC, เมาส์ และชุดหูฟังติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่