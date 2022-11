"Paragon: The Overprime" พร้อมเปิดให้เล่นแบบ Early Access 8 ธ.ค.นี้

ในงาน G-STAR 2022 ณ ประเทศเกาหลี เน็ตมาร์เบิ้ล ได้ประกาศความพร้อมที่จะเปิดให้บริการ "Paragon: The Overprime" ในรูปแบบ Early Access ทั้งบน Epic Store และ Steam โดยในช่วง Early Access จะมีฮีโร่ให้เลือกเล่นถึง 27 คน รวมถึงฮีโร่ใหม่ที่เปิดตัวล่าสุดอย่าง "เจน่า" ไอดอลเสมือนจริงผู้ใช้ดาบเป็นอาวุธ นอกจากนี้ "พาสเริ่มต้น" ที่จะมอบของรางวัลต่าง ๆ มากมาย จะพร้อมใช้งานในช่วง Early Access เช่นกัน"Paragon: The Overprime" เป็นเกม PC ประเภท TPS MOBA แนวแอ็คชันเชิงกลยุทธ์แบบ 5v5 ที่ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมในการจำกัดอาณาเขตของฝ่ายตรงข้าม เพื่อเอาชนะใน Prime Battlefield ด้วยความหลากหลายของฮีโร่ ไม่ว่าจะเป็น วอริเออร์, ซัพพอร์ตเตอร์, เรนเจอร์, แคสเตอร์, แทงก์, หรือแอสซาซิน ต่างก็มีสกิลเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้เล่นสามารถวางกลยุทธ์ได้หลากหลายรูปแบบเพื่อคว้าชัยเหนือศัตรู"Paragon: The Overprime" จะเปิดให้บริการแบบEarly Access ทั้งบน Epic Store และ Steam ในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://paragon.netmarble.com และแฟนเพจ Paragon: The Overprime