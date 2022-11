ไม่ลงตัว! บลิซซาร์ดแยกทาง NetEase หยุดบริการเกมในจีน

ที่ผ่านมา ค่ายบลิซซาร์ดได้ทำสัญญาให้ค่าย NetEase เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายเกมในจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ปี 2008 โดยล่าสุดฝั่งบลิซซาร์ดชี้ว่าข้อตกลงรอบใหมล้มเหลวเพราะไม่เข้ากับหลักการทำงานและการปฏิบัติต่อผู้บริโภครวมถึงพนักงานสัญญาเดิมมีกำหนดจะหมดเขตในวันที่ 23 มกราคม 2023 โดยพวกเขาจะหยุดจำหน่ายเกมและแจ้งรายละเอียดต่อผู้เล่นในไม่ช้า ขณะที่การอัพเดตออกเนื้อหาใหม่เกม World of Warcraft:, Hearthstone และ Overwatch 2 จะยังดำเนินต่อในช่วงปลายปีเกมอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจะมี Warcraft III: Reforged ซีรีส์ StarCraft แอคชันอาร์พีจี Diablo III และ Heroes of the Stormที่ร่วมกันพัฒนาและจัดจำหน่ายเนื่องจากอยู่ในข้อตกลงคนละฉบับประธานบลิซซาร์ด Mike Ybarra ได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อชุมชนชาวจีนที่เล่นเกมของพวกเขามานานร่วม 20 ปีผ่านค่าย NetEase และพาร์ตเนอร์รายอื่น และพวกเขากำลังมองหาวิธีนำเกมต่างๆ กลับสู่ผู้เล่นในอนาคต