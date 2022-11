Rainbow Six พร้อมเปิดศึกอีสปอร์ต Jönköping Major เริ่ม 21พ.ย.นี้

"Six Jönköping Major" ถือเป็นการแข่งขัน Six Major รายการสุดท้ายของฤดูกาล สำหรับทีมที่ต้องการเข้ารอบ Six Invitational 2023 จะต้องทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บคะแนนให้ได้ โดย 16 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้• Cyclops athlete gaming• SANDBOX Gaming• Dire Wolves• FURY• Team BDS• Wolves Esports• MNM Gaming• Heroic• w7m esports• Team Liquid• FaZe Clan• Black Dragons• Spacestation Gaming• TSM• Soniqs• Mirage Esportsการแข่งขันจะเริ่มต้นด้วยรอบแบ่งกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 23 พฤศจิกายน แข่งกันในสตูดิโอในสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ทีม 8 อันดับแรกจะได้ไปแข่งต่อในรอบเพลย์ออฟ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ต่อหน้าผู้ชมสดในเทศกาลอีสปอร์ตที่ใหญ่ที่สุด DreamHack Winter ใน Elmia Congress Center ณ เมืองเยินเชอปิง ประเทศสวีเดน แฟน ๆ Rainbow Six Siege ที่เข้าร่วมงานจะสามารถเข้าถึงกิจกรรมทั้งหมดที่ DreamHack Winter ควบคู่ไปกับกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับ Six Major รวมถึงร้านค้า พบปะและพูดคุยกับผู้เล่นมืออาชีพ บูธสาธิต และอีกมากมาย เพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการแข่งขัน รวมถึงเนื้อหาแบบเต็มสำหรับ ปี 7 ซีซัน 4 ที่จะเปิดเผยในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของการแข่งขัน Six Jönköping Majorได้ที่ https://rainbow6.com/JonkopingMajor2022Guide และติดตามข้อมูลการแข่งขันทั้งหมดของ Tom Clancy’s Rainbow Six Esports ได้ทาง http://www.rainbow6.com/esports