ผู้พัฒนา "Civilization: Reign of Power" เผยปรัชญาความสนุกของเกม MMOSLG

ผู้ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้คือแลสตูดิโอผู้พัฒนา "Civilization: Reign of Power" เกมบนมือถือเกมแรกจากซีรีส์ Civilization ที่ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นผู้นำ สร้างและพัฒนาอารยธรรมผ่านเนื้อหาหลากหลาย ร่วมมือกับผู้นำคนอื่น ๆ ในสหพันธ์เพื่อพัฒนาอารยธรรมไปด้วยกัน หรือเลือกประกาศสงครามและเปิดฉากการต่อสู้ จนเกิดเป็นอารยธรรมที่ผู้เล่นสร้างได้ด้วยตัวเองสวัสดีครับ ผมชื่อ Kim Tae-gon เป็นผู้อำนวยการทั่วไปของ Civilization: Reign of Powerสวัสดีครับ ผมชื่อ Kim Sung-min เป็นโปรดิวเซอร์ทีมพัฒนาCivilization เป็นเกมที่ทุกคนสามารถสนุกไปด้วยกันได้ ไม่ต้องเล่นคนเดียวพวกเราพยายามรักษาส่วนที่สนุกของ Civilization V ไว้ แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมเนื้อหาให้ผู้เล่นจำนวนมากสามารถเล่นสนุกได้อย่างง่าย ๆ และสบายด้วยครับ: เนื่องจาก Civilization V เป็นภาคที่เป็นที่นิยมในซีรีส์ เราจึงเริ่มจากความคิดที่ว่าจะนำส่วนที่สนุกที่สุดจาก Civilization V มาใส่ในรูปแบบมือถือและทำให้ผู้เล่นสามารถสนุกพร้อมกันหลายคนได้อย่างสบายครับเราพยายามคงหลายเอกลักษณ์เฉพาะของ Civilization V อย่างระบบบุคคลสำคัญไว้ให้ได้มากที่สุด ผมคิดว่าเอกลักษณ์สำคัญของ Civilization คือ 3 เงื่อนไขชัยชนะ ด้วยเงื่อนไขชัยชนะที่หลากหลายนี้ ผู้เล่นสามารถเลือกใช้รูปแบบการเล่นได้หลายแบบ ทำให้เกมสนุกและมีกลยุทธ์มากขึ้น และอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของ Civilization สมัยใหม่คือระบบสิ่งมหัศจรรย์ ที่แต่ละแห่งล้วนโดดเด่นในโลกของเกมนี้ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมารวมไว้ในเกมมัลติเพลเยอร์ขนาดใหญ่นี้ครับจุดแตกต่างที่สุดคือประเภทครับ เราสร้างเกม MMOSLG โดยยังรักษาองค์ประกอบของ Civilization V ที่เพิ่มระบบการต่อสู้ PvP และการโต้ตอบระหว่างผู้เล่นแบบ MMO มีระบบสหพันธ์ที่ผู้เล่นสามารถโต้ตอบ แบ่งปันทรัพยากรและอาณาเขต ทำการรุกรานและตอบโต้การรุกรานจากสหพันธ์อื่น ทำสงครามเพื่อขยายอาณาเขตของสหพันธ์ ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ Civilization จะให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมในการวางนโยบายและใช้กลยุทธ์ทางการทหารในเกม MMO แบบนี้จากแผนเริ่มแรกของเรา เรามุ่งเน้นไปที่การเตรียมเนื้อหาที่ผู้เล่นจำนวนมากสามารถรวมตัวกันและเล่นร่วมกันเป็นกลุ่มได้ครับ เกมประเภท MMOSLG จึงเป็นประเภทที่เหมาะสำหรับการเล่นพร้อมกันหลายคนกว่าแบบเทิร์นเบสเดิมCivilization: Reign of Power ได้นำลักษณะสำคัญของ Civilization อย่าง การพัฒนายุคสมัยตามประวัติศาสตร์ การทูต การรับสมัครบุคคลสำคัญ รวมถึงการ สร้างและรวบรวมยอดผลงานทางศิลปะและวรรณกรรมต่าง ๆ ครับเราให้ความสำคัญกับการทำให้ภาพที่ออกมามีความสมจริงให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศเกาหลีใต้ ประตูควางฮวามุน ซึ่งเป็นอาคารสัญลักษณ์ของประเทศ ได้ออกแบบโดยลดทอนองค์ประกอบโดยรอบ เพื่อเน้นไปที่ตัวอาคารหลักในเกมครับหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของ Civilization คือการที่ผู้เล่นสามารถชนะได้จริง เกมมีช่วงเริ่มต้น ช่วงกลางและช่วงจบ พวกเรารู้สึกว่าเนื้อหารายฤดูกาลที่แต่ละสหพันธ์ได้แข่งขันกันเพื่อขึ้นเป็นอันดับสูงสุดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสะท้อนองค์ประกอบนั้นในระบบมัลติเพลเยอร์ขนาดใหญ่ครับเมื่อฤดูกาลใหม่เริ่มต้นขึ้น เกมจะรีเซ็ตทรัพยากรที่ผู้เล่นสะสมมาทั้งหมด แต่บุคคลสำคัญ อุปกรณ์ของบุคคลสำคัญและข้อมูลสหพันธ์จะยังอยู่ตามเดิมครับโมเดลธุรกิจหลักของ Civilization: Reign of Power คือบุคคลสำคัญและอุปกรณ์พิเศษภายในเกม การที่อารยธรรมจะเติบโตได้ ผู้เล่นต้องปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ภายในเกม ส่วนบุคคลสำคัญและไอเทมจะช่วยให้ผู้เล่นได้เปรียบในการวางกลยุทธ์ ดังนั้นเราจึงสร้างสมดุลระหว่างกันเพื่อทำให้เกิดระบบอุปสงค์อุปทานที่เหมาะสม โดยสามารถได้รับทรัพยากรจากการเล่นเกมเท่านั้นพวกเราหวังว่าจะมีผู้เล่นได้สนุกกับ Civilization: Reign of Power มากขึ้นในอนาคตอันใกล้ พวกเราคาดหวังว่าจะมีโอกาสเปิดให้บริการทั่วโลกในเร็ว ๆ นี้ แต่ตอนนี้เราให้ความสำคัญไปที่การเปิดให้บริการภายในประเทศและเอเชียอย่างสมบูรณ์ครับมีเรื่องที่สมาชิกทีมพัฒนาเกม Civilization: Reign of Power เป็นเหมือนผู้รักษาประตูแห่งนรก (หัวเราะ) ถ้าเกิดมีบั๊กที่ไม่คาดไว้เกิดขึ้นในวันกำหนดส่งบิลด์ บางครั้งพวกเราต้องติดต่อทีมพัฒนาในตอนกลางดึก ผมรู้สึกผิดทุกครั้งและจะเห็นภาพตัวเองพูดว่า ‘พวกเรากำลังจะตกนรก... เห็นพวกเขากำลังตะโกนออกมาเลย’ ผมรู้สึกขอบคุณพวกเขาเสมอ โดยเฉพาะที่พวกเขาตอบกลับได้อย่างรวดเร็วแม้จะเป็นกลางดึกครับสมาชิกทีมพัฒนาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกคนยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อการเปิดตัว Civilization: Reign of Power นี้ ผมหวังว่าผู้เล่นทุกคนจะได้สนุกกับผลงานจากการทำงานอย่างหนักของทีมพัฒนานี้ครับเช่นเดียวกับทีมพัฒนาครับ พวกเราต้องการเพียงแค่ให้ผู้เล่นได้สนุกกับเกมนี้ ฝากเกมของเราด้วยนะครับ"Civilization: Reign of Power" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วทั้งในระบบ iOS และ Android ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://civrop.nexon.com/ และแฟนเพจ Civilization: Reign of Power