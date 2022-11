The Witcher 3 ปล่อยอัพเดต "เน็กซ์เจน" โหลดฟรี 14 ธ.ค.

สำหรับตัวอัพเดตดังกล่าว ทางค่ายก็สัญญาเอาไว้ตั้งแต่ช่วงคอนโซลยุคใหม่เปิดตัวโดยมีแผนจะทำทั้งเกม The Witcher 3 และ Cyberpunk 2077 แต่ก็ประสบปัญหาล่าช้าเลื่อนมาเรื่อยๆ จนเพิ่งจะกำหนดวันที่ออกจริงได้สิ่งที่เพิ่มมาในเวอร์ชันเน็กส์เจนคือการปรับปรุงกราฟิกรองรับแสงเงา Raytracing โหลดข้อมูลเร็วขึ้น ผนวก Mod หลายตัวเข้าไปในเกมหลัก รวมถึงเนื้อหาใหม่หลายอย่างที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์คนแสดงของ Netflixผู้ที่เคยซื้อเกมไว้แล้วจะได้รับการอัพเดตฟรี ส่วนผู้ใช้คอนโซล PS5, Xbox Series X|S และ PC ที่ยังไม่มีก็สามารถซื้อใหม่ได้เป็นชุดสมบูรณ์เรียกว่า The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition รวม DLC ภาคขยายมาครบ กำหนดออกวันที่ 14 ธันวาคมเช่นกันทางฝั่งเครื่อง PS4, Xbox One และนินเทนโดสวิตช์ ที่ไม่ใช่เน็กส์เจน การอัพเดตจะปรับปรุงในจุดต่างๆ และเพิ่มเนื้อหาเสริม Netflix ให้เหมือนกัน โดยจะประกาศวันที่ออกภายหลังในสัปดาห์หน้า ค่าย CD Projekt Red ก็วางแผนจะจัดรายการทาง Twitch เพื่อนำเสนอเกมเวอร์ชันเน็กส์เจนโดยเฉพาะ