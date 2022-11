"The King of Fighters Arena" เกมต่อสู้ผสม NFT พร้อมเปิดให้บริการ 14 พ.ย.นี้

"The King of Fighters Arena" เป็นเกมออนไลน์แนวต่อสู้แบบเรียลไทม์ที่อ้างอิงจากซีรีส์ The King of Fighters ของ SNK ที่ปรับเปลี่ยนระบบต่อสู้ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมการควบคุมที่เรียบง่ายตามสไตล์อาร์เคด โดยยกขบวนตัวละครไฟท์เตอร์จากซีรีส์ The King of Fighters มาทั้งหมด ให้ผู้เล่นได้เล่นกันตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดให้บริการผู้เล่นสามารถสะสม NFTs (Non-Fungible Tokens) เป็นของตัวเองระบบเกมและการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยจะมีการเปิดพรีเซลล์คอนโทรลเลอร์ NFT สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อไวท์ลิสต์ได้ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน และจะประกาศชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อคอนโทรลเลอร์ในราคาพิเศษวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายนนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมไวท์ลิสต์จะต้องมีคะแนนจากการสแตกกิ้ง MBX หรือ เข้าร่วมทำมิชชันต่าง ๆ ในโซเชียลคอมมูนิตี้ ผู้เข้าร่วมที่มีคะแนนสูงสุดจะมีสิทธิ์เป็นผู้ชนะไวท์ลิสต์ โดยมิชชันต่าง ๆ สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงติดตามหรือเข้าร่วมช่องทางโซเชียลต่าง ๆ ของ The King of Fighters Arena และ Marblex ติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ GitBook และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง https://kofarena.netmarble.com/th