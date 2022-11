เกมใหม่ "Sword Art Online" ลงคอนโซล PC ออกปี 2023

การประกาศครั้งนี้มาจากงานอีเวนท์ FULL DIVE Continue ช่วงสุดสัปดาห์ โดยนอกจากเกมใหม่แล้วยังมีข่าวสารโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เลือกวันที่ 6 พฤศจิกายน 2022 เพราะตรงกับวันเกิดเหตุการณ์ภายในเรื่องภาคแรกพอดีเนื้อหาของเกมจะใช้ต้นฉบับภาค War of Underworld เป็นพื้นฐาน เมื่อโลกกำลังจะจบสิ้นทำให้ดินแดนอีกด้านเรียกว่า Dark Territory เปิดประตูยกทัพเข้ามาทำสงครามกับอาณาจักรฝั่งมนุษย์ เล่าเรื่องราวแต่งใหม่หมดในอีกเส้นโลกหนึ่งรูปแบบการเล่นจะเป็นแนวแอคชัน RPG เหมือนเกมซอร์ดอาร์ตออนไลน์ก่อนหน้า เน้นการเล่นคนเดียวพร้อมทางเลือกออนไลน์สูงสุด 4 คน มีตัวละครดั้งเดิมอย่างเช่น คิริโตะ อาสุนะ อลิส ยูจิโอ มากันครบ เผชิญหน้ากับหญิงสาวอัศวินดำ โดโรธี ตัวละครสำคัญหน้าใหม่ของภาคนี้นอกจากนี้ ผู้รับหน้าที่ร้องเพลงประกอบคือศิลปิน ReoNa ก่อนหน้านี้เคยทำเพลงเปิดอนิเมะ War of Underworld ในซีซันสองและเพลงเปิดเกมภาค Alicization Lycoris มาแล้วตัวเกม Sword Art Online: Last Recollection จะวางจำหน่ายภายในปี 2023 ยังไม่มีช่วงเวลาแน่ชัด ลงคอนโซล PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S และ PC ผ่านร้าน Steam