ชุดบันเดิล "PlayStation 5 God of War Ragnarök" วางจำหน่าย 9 พ.ย.นี้

ภายในชุดบันเดิล ประกอบด้วย เครื่องเกม PlayStation 5 (รุ่นใส่แผ่นหรือรุ่นดิจิทัลตามที่เลือก) คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense และเกม God of War Ragnarök เวอร์ชั่น PS5 แบบดิจิทัล โดยราคาชุดบันเดิลแบบใส่แผ่นคือ 20,790 บาท ส่วนแบบดิจิทัลราคา 17,790 บาท พร้อมวางจำหน่ายผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายของ PlayStation และ Sony Stores ทุกสาขา ตั้งแต่วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน เป็นต้นไป"God of War Ragnarök" ภาคต่อของเกมแอคชันผจญภัยจากสตูดิโอ Santa Monica เล่าเรื่องราวของ "เครโทส" และ "อเทรอัส" ที่จะต้องมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรทั้งเก้าเพื่อค้นหาคำตอบต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน กองกำลังแอสการ์ดก็กำลังเตรียมพร้อมกับการต่อสู้ตามคำทำนายวันสุดท้ายของโลก โดยระหว่างทาง พวกเขาจะต้องสำรวจภูมิประเทศอันน่าตื่นตารอบตัว แดนสนธยา และเผชิญหน้ากับเหล่าศัตรูอันแสนร้ายกาจที่ปรากฎกายในรูปแบบของเทพและอสุรกายปรัมปราแห่งนอร์ส อีกทั้งการคืบคลานของสงคราม Ragnarök ที่กำลังใกล้เข้ามาทุกขณะ เครโทสและอเทรอัสต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างความปลอดภัยของตัวเองกับการปกป้องอาณาจักรเกม "God of War Ragnarök" จะวางจำหน่ายในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายนนี้ บนแพลตฟอร์ม PlaySation 4 และ PlayStation 5 ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.playstation.com/th-th/games/god-of-war-ragnarok/