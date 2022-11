"ก็อดซิลล่า" เปิดโครงการหนังใหม่ออกปลายปีหน้า

โครงการนี้ถูกประกาศพร้อมกันบนทวิตเตอร์ฝั่งญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ โชว์ภาพศิลป์ตวัดเส้นสีดำบนพื้นขาวคล้ายอักษร G โดยเบื้องต้นเผยว่าถ่ายทำเสร็จไปแล้วกำลังอยู่ระหว่างงานโพสต์โปรดักชัน มีฉากอยู่ในญี่ปุ่นยุคหลังสงครามผู้รับหน้าที่กำกับคือ "ทาคาชิ ยามะซากิ" มีผลงานเด่นคือหนังอนิเมชันอย่าง สแตนด์บายมี โดราเอมอนทั้ง 2 ภาค, DRAGON QUEST Your Story อิงจากวีดีโอเกมดัง และ Lupin III: The First อิงจากอนิเมะคลาสสิกหนังคนแสดงก็อดซิลล่าที่ฝั่งญี่ปุ่นทำเองภาคก่อนหน้านี้คือ Shin Godzilla โดยผู้กำกับ ฮิเดอากิ อันโนะ ออกฉายปี 2016 เป็นการนำมาตีความใหม่ออกแนวซีเรียสสมจริง ซึ่งก็ประสบความสำเร็จทั้งรายรับและคำวิจารณ์ในบ้านเกิดสำหรับฝั่งฮอลลีวูด หนังก็อดซิลลาเรื่องล่าสุดคือ Godzilla vs. Kong เมื่อปี 2021 โดยค่ายเลเจนดารีพิตเจอร์สและวางแผนจะออกฉายภาคต่อไปในปี 2024