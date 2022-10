"The Witcher" ประกาศรีเมกภาคแรกสุด

โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานแถลงข่าวช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยพวกเขาได้ประกาศสร้างซีรีส์ The Witcher ทั้งหมด 3 เกมใหญ่ภายใต้ชื่อรหัสชั่วคราว จนเพิ่งมาเปิดเผยวันนี้ว่ารหัส Canis Majoris คือการรีเมกนี่เองสำหรับเกม The Witcher ภาคแรกต้นฉบับก็วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี 2007 บน PC ระบบวินโดวส์และ Mac เท่านั้น เคยมีแผนจะแปลงลงคอนโซลแต่สุดท้ายก็ยกเลิกไปผู้รับหน้าที่พัฒนาฉบับรีเมกคือสตูดิโอ Fool’s Theory ในโปแลนด์ โดยทีมงานเก่าแก่ซีรีส์ The Witcher หลายคนและค่าย CD Projekt Red เองก็มีส่วนร่วมด้วย ขณะนี้เพิ่งอยู่ในขั้นเริ่มต้น ไม่มีกำหนดออก"อดัม บาโดว์สกี" หัวหน้าสตูดิโอ CD Projekt Red กล่าวว่า "เดอะวิชเชอร์คือจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นสำหรับเราและสำหรับ CD Projekt Red มันเป็นเกมแรกที่เราสร้างและเป็นช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ของเราในตอนนั้น การกลับมายังที่แห่งนี้และรีเมกเกมให้นักเล่นเจเนอเรชันใหม่ได้สัมผัส เป็นความรู้สึกยิ่งใหญ่พอกันหรืออาจจะยิ่งกว่าด้วย"อีกสองเกมซีรีส์ The Witcher ที่กำลังพัฒนาอยู่ก็ใช้ชื่อรหัสว่า Sirius สร้างโดยสตูดิโอ The Molasses Flood บอกว่าจะเป็นแนวใหม่ในจักรวาลเดียวกันและเล่นหลายคนได้ด้วย กับอีกเกมรหัส Polaris เป็นการเปิดไปสู่ไตรภาคใหม่โดยมี CD Projekt Red ลงมือทำเอง