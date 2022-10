ทีมป่วนกู้จักรวาล "Mario + Rabbids Sparks of Hope" วางจำหน่ายแล้ววันนี้!

ใน "Mario + Rabbids Sparks of Hope" ผู้เล่นจะได้ร่วมทางไปกับมาริโอ (Mario) และเหล่าฮีโร่แรบบิด (Rabbid Heroes) เพื่อเผชิญหน้ากับเคอร์ซา (Cursa) ผู้เป็นตัวตนระดับคอสมิกที่มุ่งร้ายและปรารถนาทำให้ทั้งกาแล็กซีตกอยู่ในความโกลาหล ด้วยความมุ่งมั่นที่จะกลืนกินพลังงานทั้งหมดในจักรวาล เคอร์ซาและสมุนจึงออกไล่ล่าสปาร์คส (Sparks) สิ่งมีชีวิตหน้าตาประหลาดที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างลูมาส์และแรบบิดส์ (Lumas & Rabbids) และจะทำลายทุกคนที่ขวางทางในการเดินทางเพื่อช่วยเหลือกาแล็กซีครั้งนี้ ฮีโร่ของเราจะต้องตระเวนท่องไปตามดวงดาวต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยผู้อยู่อาศัยสุดพิลึกและความลับอันหรรษา พร้อมรวบรวมสมาชิกใหม่เพื่อกอบกู้กาแล็กซี ซึ่งมีตัวละครเต็มไปด้วยสีสันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแรบบิดโรซาลินา (Rabbid Rosalina) หรือศัตรูคู่ปรับตลอดกาลอย่างบาวเซอร์ (Bowser) ก็สามารถนำมาร่วมทีมได้เช่นกันด้วยการผสมผสานระหว่างแอ็กชันแบบเรียลไทม์และการวางกลยุทธ์แบบเทิร์นเบส ระบบการต่อสู้ใน Mario + Rabbids Sparks of Hope เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้บังคับเหล่าฮีโรเพื่อวิ่งชนศัตรู, กระโดดเหยียบเพื่อนเพื่อพุ่งตัว, หลบหลังที่กำบัง หรือใช้ความสามารถพิเศษเพื่อใช้ประโยชน์จากทุกเทิร์นให้ได้มากที่สุด ด้วยเกมเพลย์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้สามารถสนุกได้ทั้งผู้เล่นมือใหม่และมือเซียนที่ผ่านเกมวางกลยุทธ์มาอย่างโชกโชนตลอดการผจญภัยผู้เล่นจะต้องเสาะหาและช่วยเหลือเหล่าสปาร์คสเพื่อนำมาร่วมทาง ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ได้ลองกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยเหล่าฮีโร่ให้ได้เปรียบในการต่อสู้ นอกเหนือไปจากการเลเวลอัปและปรับแต่งฮีโร่แล้ว ผู้เล่นยังสามารถจับคู่ฮีโร่กับสปาร์คสเพื่อปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมได้อีกด้วยการเดินทางสุดอลังการเพื่อช่วยจักรวาลในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเหล่านักประพันธ์ฝีมือฉกาจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนักประพันธ์ชาวญี่ปุ่นระดับตำนานอย่างโยโกะ ชิโมมูระ (Yoko Shimomura) และนักประพันธ์ผู้คว้ารางวัลมาแล้วนักต่อนักอย่างแกเร็ธ โคเกอร์ (Gareth Coker) นอกจากนี้นักประพันธ์เพลงให้วิดีโอเกมชื่อดังชาวอังกฤษอย่างแกรนท์ เคิร์กโฮป (Grant Kirkhope) ที่เคยแต่งเพลงระดับปรมาจารย์ให้แก่ Mario + Rabbids Kingdom Battle ก็กลับมาอีกครั้งด้วยเช่นกัน ซาวด์แทร็กแบบออริจินัลจะพร้อมให้รับฟังทั่วโลกในวันที่ 21 ตุลาคมนี้บนบริการสตรีมมิงชั้นนำทุกบริการ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ubisoftmusic.lnk.to/MBSOH_OGS "Mario + Rabbids Sparks of Hope" วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch โดยแบ่งเป็นสามรูปแบบ ได้แก่ สแตนดาร์ด, คอสมิก และโกลด์ เอดิชั่น ที่มาพร้อมกับซีซันพาส ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ubisoft.asia/mrsh/th-th/