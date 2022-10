มหกรรม! "Silent Hill" เปิดตัวเกม 3 ภาครวด และอีกหนึ่งซีรีส์

Steam

gematsu

มาตามสัญญากับงานถ่ายทอดสดเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา เมื่อทางบริษัท โคนามิ ได้จับมือหลากหลายทีมผู้พัฒนาเพื่อร่วมกันประกาศเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ในแฟรนไชส์ "ไซเลนท์ฮิลล์" กันแบบรัวๆ ซึ่งงานนี้มีทั้งโปรเจกต์ที่เราเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้าง รวมถึงโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเริ่มกันที่โปรเจกต์แรกกับผลงานเวอร์ชันปัดฝุ่นทำใหม่ของตำนานเกมสยองขวัญชื่อดังในอดีต พัฒนาโดยทีมงาน Bloober Team (ผู้สร้างเกม Layers of Fear และ The Medium) ตรงตามข่าวลือที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ สำหรับเนื้อหาจะยังคงยึดตามต้นฉบับบอกเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครเอก "James Sunderland" ผู้เดินทางมายังเมืองไซเลนท์ฮิลล์หลังได้รับจดหมายจากศรีภรรยาผู้ล่วงลับ แต่แทนที่จะได้พบใบหน้าอดีตคนรักอีกครั้งเขากลับเจอหญิงปริศนาที่มีใบหน้าคล้ายกับเธอ แถมยังต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายที่มุ่งหมายเอาชีวิตตามต่อด้วยโปรเจกต์เกมภาคแยกที่แตกแขนงออกมาจากแฟรนไชส์หลัก พัฒนาโดยทีมงานสัญชาติไต้หวัน NeoBards Entertainment นำเสนอเรื่องราวสดใหม่ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินญี่ปุ่นในช่วงยุคปี 1960 ที่มีทั้งความสวยงามและความน่ากลัวแอบแฝงอยู่ในเวลาเดียวกันตัวเกมจะได้คุณ "Motoi Okamoto" มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ ดีไซน์ออกแบบตัวละครและสัตว์ประหลาดโดย Kera และเขียนบทโดยนักประพันธ์นิยายวิชวลโนเวลชื่อดังของญี่ปุ่นผู้โดดเด่นด้านปริศนาฆาตกรรม จิตวิทยา และเรื่องราวสยองขวัญเหนือธรรมชาติ ส่วนแพลตฟอร์มและกำหนดวันวางจำหน่ายนั้นยังไม่มีการเปิดเผยมาถึงโปรเจกต์เกมใหม่ตัวที่สามกับผลงานเกมปริศนาที่โผล่มาเพียงทีเซอร์สั้นๆไม่มีข้อมูลรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติม ทั้งแนวเกม แพลตฟอร์ม และกำหนดวันขายก็ยังไม่ระบุชัดเจน รู้แค่ว่ามันถูกพัฒนาโดยทีมงาน No Code (สตูดิโอผู้อยู่เบื้องหลังเกม Stories Untold และ Observation) จัดจำหน่ายโดยค่าย Annapurna Interactive และมี โคนามิ เป็นผู้ร่วมผลิตด้วยเท่านั้นเองและปิดท้ายด้วยโปรเจกต์ที่ทาง โคนามิ ระบุว่ามันจะเป็นประสบการณ์ซีรีส์สตรีมมิ่งอินเตอร์แอคทีฟ ที่เหล่าผู้ชมคนดูอย่างเราจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขเส้นเรื่องของมันได้ โดยโปรเจกต์นี้ถือกำเนิดจากความร่วมมือกันของหลากหลายทีมงาน ไม่ว่าจะเป็น Genvid, Behaviour Interactive, Bad Robot Games รวมไปถึง dj2 Entertainment และมีกำหนดเริ่มไลฟ์ออกอากาศคร่าวๆภายในปี 2023