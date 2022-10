GCA ยกทัพเกมจากแดนกิมจิร่วมเปิดตัวในงาน Thailand Game Show 2022

ถือเป็นอีกหนึ่งความพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นในงาน Thailand Game Show 2022 เมื่อหน่วยงานด้านวัฒนธรรมรัฐบาลจากประเทศเกาหลีใต้ หรือ GCA (Gyeonggi Content Agency) ประกาศเข้าร่วมงาน โดยจับมือร่วมกับเหล่านักพัฒนาหลากหลายสไตล์สัญชาติเกาหลีกว่า 10 เกม มาเปิดตัวในงาน พร้อมจัดกิจกรรม B2B Biz-Matching With Gyeonggi-do Games เปิดโอกาสให้เหล่า Game Publisher และ Game Developer ที่สนใจหรือมองหาโอกาสพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้านเกมได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยตรงกับเหล่านักพัฒนาจากประเทศเกาหลีใต้เเบบสุดพิเศษกิจกรรม B2B Biz-Matching With Gyeonggi-do Games ครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการนำเหล่าเกมสัญชาติเกาหลีมาเผยแพร่ในงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสด้านความร่วมมือกับเหล่านักพัฒนาหรือผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกมของไทยและต่างประเทศ โดยบริษัทพัฒนาเกมที่จะมาเข้าร่วม B2B Biz-Matching ครั้งนี้ ได้แก่ Nimble Neuron Corp. (Eternal Return), GLEN Studio (Random Crypture Defense), nextAll (Death Crow-Idle RPG), LOADSTARS Inc.(Zombie Wake), Minglecon Co., Ltd.(Speedy Number), ShineGames Co., Ltd (DynaStones), Soul Games(LUNA), Sugar Works (Project S-), NBone (Mob Slayer-Loguelike Deck) และ Qlab co., ltd. (KPOP DANCE MASTER)กิจกรรม B2B Biz-Matching With Gyeonggi-do Games จะจัดขึ้นบริเวณชั้น 1 ห้อง Meeting room no.118 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2022 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. สำหรับนักพัฒนาหรือผู้ผลิตเกมที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อได้ที่ Gyeonggi Content Agency Email: korea.game.biz@gmail.com