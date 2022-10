Intel บุกงาน Thailand Game Show 2022 จัดเต็มความสนุกตลอด 3 วัน!

เตรียมพบกับการแข่งขันรายการ Rising Star Tournament: Finals Presented by Intel ศึกตัดสินครั้งยิ่งใหญ่จากทีมผู้เข้าแข่งขันกว่า 256 ทีม สู่ 4 ทีมสุดท้ายที่พร้อมท้าชิงกันเพื่อขึ้นสู่บัลลังก์แชมป์ในเกม League of Legends พร้อมคว้าเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท สามารถรับชมการแข่งขันแบบติดขอบเวทีได้ที่บูธ G3 หรือรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ Youtube : Intel Thailand ร่วมรับชมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 13 รุ่นใหม่ล่าสุดที่พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่บูธ G3 ในงาน Thailand Game Show 2022 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.ชาวแก๊งทั้งหลายห้ามพลาดกับกิจกรรมพบปะและพูดคุยกับ SkizzTV ยูทูปเปอร์สายเกมสุดฮาที่พร้อมมาระเบิดความบันเทิงกันให้สนั่นกลางเวทีแบบตัวจริงเสียงจริง ที่บูธ G3 ในงาน Thailand Game Show 2022 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.ศิลปินดังขวัญใจวัยรุ่นไทย D Gerrard เจ้าของเพลงดังเขย่าชาร์ตโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเพลง ‘GALAXY’, ‘LUXURY’, ‘โลกคู่ขนาน’ และเพลงอื่น ๆ อีกมากมาย เตรียมมาระเบิดเสียงสุดไพเราะให้ทั่วงานกับมินิคอนเสิร์ตที่เวทีบูธ G3 ในงาน Thailand Game Show 2022 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เริ่มเวลา 14.00 น. เป็นต้นไปร่วมสนุกกับกิจกรรม Walk-in พร้อมท้าทายในเกม Teamfight Tactics เพียงมาเข้าร่วมแข่งขันและสามารถติด 3 อันดับแรกในแต่ละรอบ รับรางวัลดังนี้อันดับ 1 ได้รับ Intel Hoodie และไอเทมโค้ด Splash Resort Chestอันดับ 2 ได้รับ Intel Bag และไอเทมโค้ด Splash Resort Chestอันดับ 3 ได้รับ ไอเทมโค้ด Splash Resort Chestใครคือเจ้าแห่งความเร็วตัวจริงต้องมาท้าพิสูจน์กับกิจกรรมการแข่งขันท้าประลองความเร็วในเกม FORZA HORIZON 5 สุดยอดเกมแข่งรถแห่งปีที่พร้อมให้ทุกคนได้มาโชว์ความสามารถ พร้อมตามหานักแข่งที่สามารถทำเวลาได้ดีที่สุดในแต่ละวัน ลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจากทาง Intel รับสมัครแข่งขันหน้างาน พร้อมเปิดให้เล่นตลอดวันรอบเช้า : 10.30-14.30 น.รอบบ่าย : 15.00-19.00 น.ประกาศผลการแข่งรอบเช้าเวลา 14.30 น. และรอบบ่าย 19.00 น. (ผู้เข้าแข่งขันต้องรอรับรางวัล)อันดับที่ 1 ได้รับ Giveaway Intel Set (Intel Hoodie,Intel T-Shirt ,Intel Bag)อันดับที่ 2 - 5 ได้รับ Intel Hoodieอันดับที่ 6 - 8 ได้รับ Intel T-Shirtอันดับที่ 9 - 10 ได้รับ Intel Bagใครฝันอยากเป็น VTUBER โอกาสมาถึงแล้ว ครั้งแรกและครั้งเดียวกับการเปิดประสบการณ์ให้ทุกคนได้สวมบทบาทเป็น VTUBER ชื่อดัง "แก๊งอิย๊าาาาา" ไม่ว่าจะเป็น Pyork The Pork, HØRI 07 และ Poppy ch.1. สแกน QR Code ลงทะเบียนอีเมลเพื่อร่วมกิจกรรมที่หน้างาน2. ร่วมถ่ายวิดีโอผ่านคาแรคเตอร์ VTUBER3. สร้างสรรค์วิดีโอสั้นระยะเวลา 10-20 วินาที พร้อมดาวน์โหลดไปครอบครองกันแบบ Exclusive เฉพาะงานนี้เท่านั้น (เจ้าหน้าที่จะทำการจัดส่งไฟล์วิดีโอผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้)รับไปเลยทันที Paper Hat และ Intel Bagมาร่วมสนุกกันได้ตลอดทั้ง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2565 ที่บูธ G3 ในงาน Thailand Game Show 2022 ติดตามรายละเอียดกิจกรรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Intel