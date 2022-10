นักแสดงซีรีส์ "The Last of Us" เผยไม่เคยเล่นเกมต้นฉบับ

แรมซีย์ จะมารับบทเป็นเด็กสาว เอลลี หนึ่งในตัวเอกของซีรีส์คนแสดง The Last of Us โดยเธอเล่าว่า ตอนคัดตัวเธอได้บอกทีมงานว่าไม่เคยเล่นเกมต้นฉบับ และทีมงานก็ตอบว่าขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปเธอยังบอกอีกว่า "ฉันดูฉากการเล่นบนยูทิวบ์มาบ้างเพื่อให้พอเข้าใจ แต่ฉันก็ตื่นเต้นมากที่มันจะได้ออกฉาย มันเป็นชิ้นส่วนใหญ่ของชีวิตฉันใช้เวลาถ่ายทำตลอดทั้งปี ซึ่งถือว่านานมากเมื่อคุณเพิ่งอยู่มาแค่ 19 ปี"สำหรับนักแสดง "เปโดร ปาสคาล" ผู้รับบท โจเอล ตัวเอกอีกคนก็ใช้แนวทางหลีกเลี่ยงไม่เล่นเกมเช่นกัน โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าตนเองเคยนั่งดูหลานชายเล่นเกม The Last of Us เท่าที่จะทำได้เท่านั้นเขากล่าวว่า "ผมพบว่าโจเอลน่าประทับใจมาก ผมพบว่าทั้งหมดเป็นประสบการณ์การรับชมที่น่าประทับใจ แล้วผมก็เริ่มกังวลว่าตัวเองอยากจะเลียนแบบมากเกินไป ซึ่งผมคิดว่ามันอาจใช่ในบางสถานการณ์ และก็เป็นความผิดพลาดในส่วนอื่น"เรื่องราวของซีรีส์จะครอบคลุมเกมภาคแรก เล่าเกี่ยวกับโลกที่อารยธรรมล่มสลายเพราะโรคระบาด มีตัวเอกคือชายนักขนของเถื่อน โจเอล รับภารกิจพาตัวเด็กสาว เอลลี หลบหนีออกจากเขตกักกัน ก่อนจะบานปลายเป็นการเดินทางใหญ่ที่ทั้งสองต้องพึ่งพากันเพื่อความอยู่รอดผู้รับหน้าที่เขียนบทคือ "เครก มาซิน" จากซีรีส์ Chernobyl ร่วมกับ "นีล ดรักแมนน์" ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของเกมลงมาทำเอง ผลิตโดย HBO และ PlayStation Productions ของโซนี วางกำหนดฉายภายในปี 2023 ยังไม่ระบุวันแน่ชัด