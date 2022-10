"Free Fire Pro League Season 7" พร้อมระเบิดศึกตัดสินแชมป์ 15-16 ต.ค.นี้!

"Free Fire Pro League Season 7 Presented by dtac" คือลีกอีสปอร์ตระดับอาชีพของเกม Free Fire ซึ่งปีนี้ได้รวบรวม 20 ทีมแกร่งจากทั่วประเทศ มาประชันกันในรอบ Regular Season คัดจนเหลือ 12 ทีมที่จะได้ไปแข่งต่อในรอบ Grand Finals ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5,000,000 บาท โดยแชมป์ของการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 2,000,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอ สำหรับแชมป์และรองแชมป์จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์โลกรายการ Free Fire World Series 2022 Bangkok ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านดอลลาสหรัฐ หรือราว ๆ 72,000,000 บาท โดยจะจัดขึ้นในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตระดับโลก1. EVOS PHOENIX (EVOS)2. ATTACK ALL AROUND (AAA)3. MAGIC ESPORT (MGE)4. NIGMA GALAXY (NGX)5. DELTA X (DX)6. CGGG (CGGG)7. KING OF GAMERS CLUB (KOG) (ทีมจากรอบ Play-ins)8. LALALOY (LA) (ทีมจากรอบ Play-ins)9. JAS ACADEMY (JAS) (ทีมจากรอบ Play-ins)10. ZEUS (ZEUS) (ทีมจากรอบ Play-ins)11. LGDS (LGDS) (ทีมจากรอบ Play-ins)12. MANGKORN GAMER (MKG) (ทีมจากรอบ Play-ins)สำหรับทีมที่น่าจับตามองในการแข่งครั้งนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทีมแชมป์เก่าจาก Free Fire Pro League Season 6 พ่วงตำแหน่งรองแชมป์ Free Fire World Series 2022 ที่จะต้องรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้ให้ได้ ซึ่งจะต้องมาเจอกับรองแชมป์เก่า Free Fire Pro League Season 6 อย่างทีมที่ได้พิสูจน์ฝีมือด้วยการคว้าแชมป์โลก Free Fire World Series 2022 มาแล้ว ขณะที่ทีมอื่น ๆ ที่แกร่งไม่แพ้กันอย่าง King Of Gamer Club, Nigma Galaxy, CGGG ก็พร้อมจะโค่นทุกทีมที่ขวางหน้าเช่นกันร่วมเชียร์ทีมที่ชอบในการแข่งขัน Free Fire Pro League Season 7 รอบ Grand Finals พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายได้ที่ YouTube: Garena Free Fire TH เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่แฟนเพจ Garena Free Fire และ Instagram: FreeFireTH