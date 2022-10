"Pokémon Scarlet-Violet" ปล่อยตัวอย่างใหม่ เผยระบบผูกสัมพันธ์โปเกมอน!

"ริกิคิริน" (Farigiraf) โปเกมอนชนิดคอยาว (ปกติ / พลังจิต) เป็นร่างวิวัฒนาการของคิรินริกิที่สามารถพบได้ในภูมิภาคพัลเดีย การรวมกันของหัวร่างหลักและหัวที่หางทำให้พลังจิตเพิ่มขึ้น และสามารถรับรู้ถึงอันตรายได้จากคลื่นพลังจิตที่ปล่อยออกมาจากเขาบนหัว นอกจากนี้หัวที่หางยังแข็งแรงมาก เมื่ออยู่ในสภาพปิดปากจะช่วยปกป้องหัวของร่างหลัก และพร้อมโจมตีด้วยท่ากายภาพที่รุนแรงความสามารถใหม่ของ "ริกิคิริน" ที่เพิ่มเข้ามาในเกมภาคนี้ ได้แก่ "เคี้ยวเอื้อง" (Cud Chew) เมื่อทานผลไม้เข้าไปแล้ว ในตอนจบของเทิร์นต่อไปจะสามารถกินผลไม้เดิมได้อีกครั้ง และ "เกราะหาง" (Armor Tail) ทำให้โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้ท่าที่เริ่มก่อนได้ผู้เล่นสามารถ "ปิกนิก" ได้อย่างอิสระในดินแดนอันกว้างใหญ่ โดยสามารถเลือกผ้าปูโต๊ะ แก้ว หรือขวดน้ำลวดลายที่ถูกใจ มาจัดเป็นเซ็ตอุปกรณ์ปิกนิกตามที่ชอบได้เมื่อเริ่มปิกนิก โปเกมอนที่มีอยู่กับตัวและโปเกมอนในตำนาน โคไรดอน (Koraidon) / มิไรดอน (Miraidon) ที่ร่วมผจญภัยไปด้วยกันจะออกมารวมตัวกันตรงจุดที่ปิกนิก ผู้เล่นสามารถสร้างความสนิทสนมกับโปเกมอนผ่านการพูดคุย เล่นของเล่น รวมถึงสามารถถ่ายรูปกับโปเกมอนได้ระหว่างปิกนิก ผู้เล่นสามารถทำแซนด์วิชให้กับโปเกมอน โดยสามารถเลือกวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส ไม้จิ้ม และเลือกลำดับการจัดวางได้ด้วยตัวเอง เมื่อโปเกมอนกินแซนด์วิช นอกจากจะฟื้นพลังกายแล้ว ยังได้รับเอฟเฟกต์พิเศษที่มีประโยชน์ต่อการผจญภัยอีกด้วยอีกหนึ่งวิธีในการสร้างความสัมพันธ์กับโปเกมอนคือ "การทำความสะอาดโปเกมอน" (washing your Pokémon) เมื่อผู้เล่นพาโปเกมอนไปเดินเล่นหรือต่อสู้ จะมีโอกาสทำให้โปเกมอนอยู่ในสภาพมอมแมม การทำความสะอาดโปเกมอน นอกจากจะทำให้โปเกมอนสะอาดสะอ้านขึ้นแล้ว ยังช่วยฟื้นพลังกายและเพิ่มความสนิทสนมได้อีกด้วยผู้เล่นสามารถร่วมปิกนิกได้โดยการไปสำรวจโต๊ะปิกนิกของเทรนเนอร์คนอื่นในโหมดมัลติเพลเยอร์ และสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปรวมผองเพื่อน หรือร่วมมือกันทำแซนด์วิช รองรับผู้เล่นสูงสุด 4 คน และในระหว่างที่โปเกมอนของทุกคนเล่นด้วยกัน อาจจะไปเจอไข่เข้าก็เป็นได้ (จำเป็นต้องสมัครบริการ Nintendo Switch Online)"แมชชีนท่า" คือไอเท็มที่จะช่วยให้โปเกมอนสามารถเรียนรู้ท่าต่าง ๆ ได้ เป็นไอเท็มที่ใช้แล้วหมดไป ใน "Pokémon Scarlet-Violet" ผู้เล่นสามารถผลิตแมชชีนท่าได้ด้วยตัวเองที่เครื่องผลิตแมชชีนท่า (the TM Machine) ที่ติดตั้งอยู่ในโปเกมอนเซ็นเตอร์ทุกแห่ง โดยไอเทมที่จำเป็นต้องใช้คือ "ลีกพอยต์" (League Points) หรือ LP กับ "ของที่โปเกมอนทำหล่น""ลีกพอยต์" (League Points) คือแต้มที่จะได้มาโดยการดำเนินเนื้อเรื่อง หรือนำของที่โปเกมอนทำหล่นไปแลกเปลี่ยน ส่วน "ของที่โปเกมอนทำหล่น" คือไอเท็มที่อาจจะได้รับหลังจากแบตเทิลกับโปเกมอนป่า ซึ่งรายการแมชชีนท่าที่สามารถผลิตได้จะเพิ่มขึ้นตามการผจญภัยของผู้เล่นแอปโพรไฟล์ (The profile app) จะบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้เล่นได้ทำมาตลอดการผจญภัย เช่น จำนวนเหรียญตราที่ได้รับ ความคืบหน้าของโปเกเด็กซ์ และสูตรแซนด์วิช (sandwich) รวมไปถึงข้อมูลของเหล่าผองเพื่อนโปเกมอน นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าภาพโพรไฟล์ให้เป็นภาพถ่ายเฉพาะตัวที่สามารถเลือกท่าทาง การแต่งตัว และใส่ฟิลเตอร์ได้อีกด้วยPokémon Scarlet และ Pokémon Violet จะวางจำหน่ายในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ บนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://scarletviolet.pokemon.com