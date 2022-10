ตัวอย่างแรก "Super Mario Bros." ฉบับหนังโรงอนิเมชัน

ในการเปิดตัวครั้งนี้ ทางค่ายก็ทำเป็นรายการ Nintendo Direct พิเศษ นำเสนอโดย "ชิเงรุ มิยาโมโตะ" ผู้ให้กำเนิดมาริโอที่เป็นโปรดิวเซอร์หนังเอง พร้อมด้วย "คริส เมเลแดนดรี" ซีอีโอสตูดิโอ Illumination ซึ่งรับหน้าที่สร้างอนิเมชันนักแสดงผู้ให้เสียงมาริโอคือ "คริส แพรตต์" จากหนัง Guardians of the Galaxy ฮีโร่ค่ายมาร์เวล ปะทะกับดาวตลก "แจ็ค แบล็ค" เป็นวายร้ายบาวเซอร์ขาประจำ ส่วนตัวละครสำคัญคนอื่นก็มี "แอนยา เทย์เลอร์ จอย" ในบทเจ้าหญิงพีชและ "ชาร์ลี เดย์" รับบทลุยจิน้องชายมาริโอทีมงานหลักๆ จะมีผู้กำกับคู่ "อารอน ฮอร์วาธ" และ "ไมเคิล เจเลนิก" เคยทำหนังอนิเมชัน Teen Titans Go! ร่วมกัน เขียนบทโดย "แมธธิว ฟอเกล" จากหนัง The LEGO Movie 2 และ Minions ภาคสองตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาได้โชว์วายร้าย บาวเซอร์ บุกรุกอาณาจักรแห่งหนึ่งในแดนน้ำแข็งเพื่อแย่งชิงสมบัติ ตามด้วยการเผยโฉม มาริโอ ที่ดูเหมือนจะหลุดมายังอาณาจักรเห็ดแบบไม่ทันตั้งตัว และมี ลุยจิ น้องชายโผล่มาเล็กน้อยตอนจบมิยาโมโตะ เผยว่าหนังกำลังอยู่ในขั้นตอนปิดงานเก็บรายละเอียด เป็นกระบวนการที่คล้ายกับวิธีสร้างวีดีโอเกมของพวกเขา ส่วน เมเลแดนดรี ก็บอกว่าจะปล่อยคลิปมาให้ชมเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆ ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า