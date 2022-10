เปิดตัว "Hadar" ไอพีใหม่จาก CD Projekt เสริมทัพเกม The Witcher

thegamer

ล่าสุดในคลิป CD PROJEKT Group Strategy Update ที่ทางคุณ "อดัม คิซินสกี" (Adam Kicinski) ประธานและซีอีโอร่วมแห่งสตูดิโอ CD Projekt RED ใช้เป็นเวทีออกมาแชร์ภาพรวมใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์เกมต่างๆในแผนระยะยาวของพวกเขา ซึ่งหลายคนก็พอคาดเดากันได้ว่ามันคงหนีไม่พ้นแฟรนไชส์เกมดังอย่างสำหรับโปรเจกต์เกมแรกนั้นมีชื่อรหัสว่าโดยเรื่องราวของมันจะถูกเซตขึ้นในจักรวาล The Witcher ถูกสร้างขึ้นโดยทีมงาน The Molasses Flood พร้อมได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทาง CD Projekt RED ซึ่งวัตถุประสงค์ของมันคือต้องการนำเสนอประสบการณ์ที่ดูแตกต่างออกไปจากผลงานภาคที่ผ่านๆมาเพื่อหวังเจาะกลุ่มตลาดผู้เล่นในวงกว้างขึ้น อีกทั้งมันไม่ได้มีเพียงแค่เนื้อหาแคมเปญซิงเกิลเพลย์เยอร์อย่างเดียวเท่านั้น เพราะเกมนี้ยังเปิดโอกาสให้เราสามารถเล่นร่วมกับผู้เล่นคนอื่นๆในรูปแบบมัลติเพลย์เยอร์ได้ด้วยอันดับถัดมาคือโปรเจกต์ไตรภาคใหม่ของ The Witcher ที่ใช้ชื่อรหัสว่ารับผิดชอบสร้างโดยทีมงานหลัก CD Projekt RED กับความมุ่งหมายที่อยากจะขยายจักรวาลแฟรนไชส์โอเพ่นเวิลด์ให้ก้าวไกลไปกว่า The Witcher 3: Wild Hunt โดยมีแผนผลิตออกมาให้เล่นกันถึงสามภาคภายในกรอบระยะเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ที่ตัวเกมภาคแรกเริ่มปล่อยวางจำหน่ายตามต่อด้วยโปรเจกต์เกมใหม่ในตระกูล The Witcher ที่จะส่งไม้ต่อให้ทีมพัฒนาเทิร์ดปาร์ตี้จากภายนอกได้เข้ามาสร้างสรรค์ตัวเกม โดยยังคงได้นักพัฒนาผู้มากประสบการณ์จากเกม The Witcher ก่อนๆหน้านี้มาคุมงานช่วยดูแลอีกแรง ซึ่งตัวเกมจะดึงเอาทั้งเทคโนโลยี Unreal Engine 5 และหยิบยืมองค์ประกอบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆจากโปรเจกต์ Polaris มาใช้ประโยชน์ย้ายข้ามมาฝั่ง Cyberpunk 2077 กันบ้าง ซึ่งนอกเหนือจากเนื้อหาดาวน์โหลดเสริม Phantom Liberty ที่กำลังจะปล่อยออกมาในเร็วๆนี้แล้ว พวกเขายังเตรียมแผนที่จะสร้างตัวเกมภาคใหม่ในชื่อรหัสโดยทีมงาน CD Projekt RED เล่นใหญ่ถึงกับต้องเปิดสตูดิโอใหม่ในกรุงบอสตันสมทบเพิ่มเติมจากสตูดิโอในแวนคูเวอร์ที่มีอยู่แล้ว เพื่อรวบรวมขนเอาเหล่าพนักงานหัวกะทิทั้งแถบทวีปอเมริกาเหนือมาช่วยรังสรรค์โปรเจกต์กันเลยทีเดียวปิดท้ายด้วยโปรเจกต์เกมใหม่สดซิงในชื่อรหัสว่าที่นับเป็นไอพีเกมใหม่แกะกล่องลำดับที่สามของสตูดิโอ CD Projekt RED ถัดจาก The Witcher และ Cyberpunk โดยคุณ "Michal Nowakowski" รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กล่าวว่าพวกเขาเพิ่งได้เริ่มคิดเกี่ยวกับมันเมื่อสองสามปีก่อน และปัจจุบันมันยังอยู่ในขั้นตอนของการคิดทดลองระดมไอเดียกันอยู่ ดังนั้นกระบวนการสร้างเกมจึงยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น