เกมมือถือสร้างเมือง "Civilization: Reign of Power" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

"Civilization: Reign of Power" เป็นเกม MMOSLG ที่อ้างอิงมาจาก Sid Meier's Civilization V (Civilization 5) ภาคที่โด่งดังในซีรีส์ Civilization ที่พัฒนาโดย Firaxis Games โดยตัวเกมมาพร้อมระบบการเล่นและเงื่อนไขชัยชนะตามต้นฉบับของซีรีส์อย่าง ชัยชนะทางการพิชิต, วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม รวมถึงยังมีคอนเทนต์การต่อสู้ PvP ขนาดใหญ่และการทูต ผู้เล่นสามารถเลือกเป็น 1 ใน 14 อารยธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ร่วมพัฒนาอาณาเขตและสหพันธ์ของตัวเองเคียงข้างผู้นำในประวัติศาสตร์ เพื่อกลายเป็นอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกกล่าวว่า “Civilization: Reign of Power ไม่เพียงถ่ายทอดอัตลักษณ์สำคัญของ Civilization ต้นฉบับ อย่างบุคคลสำคัญ, สิ่งมหัศจรรย์ และเงื่อนไขชัยชนะ แต่ยังมีสงคราม PvP ขนาดใหญ่และระบบฤดูกาลอีกด้วย ซึ่งส่วนที่เสริมมาใหม่นี้จะเพิ่มความสนุกในการเล่นในเวอร์ชันมือถือมากยิ่งขึ้น”"Civilization: Reign of Power" เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว ทั้งใน Google Play, App Store, Galaxy Store และเว็บไซต์ทางการ https://civrop.nexon.com/ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่แฟนเพจ Civilization: Reign of Power