เอกสารหลุด! "Horizon Zero Dawn" รีมาสเตอร์ใหม่ พร้อมเกมออนไลน์แยกเดี่ยว

โดยแหล่งข่าวเล่าว่า จุดประสงค์แรกเริ่มเดิมทีของ Horizon Zero Dawn นั้น มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เล่นหลายคนร่วมมือกันโค่นล้มจักรกลขนาดใหญ่ในลักษณะคล้ายกับเกม Monster Hunter ทว่าด้วยเวลาพัฒนาที่มีอยู่จำกัดทางทีมงาน Guerrilla จึงตัดสินใจละทิ้งแผนดั้งเดิมเพื่อหันมาโฟกัสกับโหมดเนื้อเรื่อง ซึ่งในตอนที่ตัวเกมภาคสองเริ่มสร้างทาง โซนี่ ก็อยากให้มันมีฟีเจอร์ Co-op บรรจุใส่ลงไปด้วย แต่ทีมงาน Guerrilla กลับปฏิเสธที่จะทำแบบนั้นเพราะพวกเขามีแผนในใจที่จะเก็บงำฟีเจอร์นี้เอาไว้ไปนำเสนอใส่ในโปรเจกต์เกมออนไลน์ภาคแยกเดี่ยวนั่นเอง

