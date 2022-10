นักวาดมังงะญี่ปุ่นกว่า 100 คนเปิดประมูลภาพช่วยยูเครน

การเคลื่อนไหวครั้งนี้จัดทำโดยสมาคมนักวาดมังงะของญี่ปุ่นใช้ชื่อโครงการว่า "Manga DE Heiwa" มีหัวเรือใหญ่คือประธานสมาคม เทสึยะ ชิบะ ผู้วาดเรื่อง โจสิงห์สังเวียน และ โจจิ โมริคาว่า ผู้วาดเรื่อง ก้าวแรกสู่สังเวียนชิบะเล่าว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เขาเพิ่งเข้าผ่าตัดรักษาอาการป่วยและสิ่งที่ฟื้นขึ้นมาเห็นคือข่าวยูเครน ถึงกับคิดว่ายังอยู่ในฝันร้าย นึกถึงสงครามที่ตนเองเคยสัมผัสจริงเมื่อ 77 ปีก่อนและไม่อยากให้เหตุเดิมเกิดซ้ำอีกในรอบแรก นักวาดที่เข้าร่วมก็มีมากถึง 110 คนส่งผลงานรวมกัน 146 ภาพ อย่างเช่น อาคิฮิโตะ ซึคุชิ จากเรื่อง Made in Abyss ผ่าเหวนรก, ฮะจิเมะ อิซายามะ จากเรื่องผ่าพิภพไททัน, ฮิโระ มาชิมะ เรื่อง Fairy Tail, โยชิคาซึ ยาสุฮิโกะ ผู้วาดกันดั้ม The Origin และ มุราตะ ยูสึเกะ จากเรื่อง One Punch Man เป็นต้นการประมูลจะจัดทำ ผ่านเว็บไซต์ Yahoo Auction เริ่มชุดแรกวันนี้ถึง 9 ตุลาคม ตามด้วยชุดสองวันที่ 10-16 ตุลาคม และชุดสามวันที่ 17-23 ตุลาคม นำเงินที่ได้ไปสนับสนุนองค์การแพทย์ไร้พรมแดนซึ่งกำลังช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามยูเครนในขณะนี้