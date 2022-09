เกมต่อสู้ผสมบล็อกเชน "King of Fighters Arena" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

"The King of Fighters Arena" เป็นเกมแอ็คชัน PVP แบบ 1v1 ที่ผู้เล่นสามารถกดโจมตีทำคอมโบได้แบบเรียลไทม์ โดยภายในเกมจะมีตัวละครนักสู้ที่ผู้เล่นคุ้นเคยจากแฟรนไชส์ King of Fighters ให้เลือกเล่นถึง 37 คน ซึ่งจำลองสกิลและกระบวนท่าต่อสู้มาจากเวอร์ชั่นต้นฉบับ และในอนาคตจะมีการอัปเดตนักสู้คนใหม่ รวมถึงการคอลลาโบอีกมากมายเช่นเดียวกับเกมรุ่นพี่อย่าง The King of Fighters All Starอีกหนึ่งฟีเจอร์สำคัญคือที่ผู้เล่นสามารถรับ Fight Money (FM) ซึ่งเป็นสกุลเงินภายในเกมได้จากการติดตั้งคอนโทรลเลอร์ในการต่อสู้ โดย FM นั้นไปแลกเปลี่ยนด้วย Fighters' Club Token (FCT) เพื่อทำธุรกรรมบล็อกเชน อีกทั้งยังมีที่จะเปิดวางจำหน่ายผ่านตลาด NFT ของเกมด้วยเช่นกัน"The King of Fighters Arena" จะเปิดให้บริการบน Google Play, App Store และ PC พร้อมรองรับภาษาไทย สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านทาง https://kofarena.netmarble.com/ และแฟนเพจ The King of Fighters ARENA