จอยลิมิเต็ด PS5 ลาย God of War Ragnarök วางจำหน่าย 9 พ.ย.นี้

เพื่อฉลองการวางจำหน่ายเกม God of War Ragnarök อย่างเป็นทางการ คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - God of War Ragnarök Limited Edition มาในดีไซน์แบบทูโทนระหว่างสีฟ้าโทนเย็นผสมผสานเข้ากับสีขาวราวหิมะ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโลกแห่ง Midgard ในจักรวาลของชาวนอร์ส ประทับตราด้านบนด้วยสัญลักษณ์รูปหมีและหมาป่า ซึ่งเป็นดั่งตัวแทนของ Kratos และ Atreus เพื่อนำผู้เล่นเข้าสู่การเดินทางแห่งตำนานไปกับ Kratos และ Atreus ในการผจญภัยแห่ง Nine Realmsคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense - God of War Ragnarök Limited Edition จะวางจำหน่ายในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ราคา 2,590 บาท สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Sony PlayStation และ Sony Store ทุกสาขา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ PlayStation Asia