เน็กซอนเปิดตัวเกมมือถือสร้างเมือง "Civilization: Reign of Power"

"Civilization: Reign of Power" เป็นเกมมือถือ MMO SLG เกมแรกที่ถูกถอดแบบมาจาก Sid Meier’s Civilization โดยเนื้อหาในเกมยังคงอิงตามต้นฉบับ ตั้งแต่การพัฒนาอารยธรรม จากยุคเก่าแก่ไปจนถึงยุคอนาคต รวมถึงผู้เล่นยังสามารถสร้างพันธมิตรและเข้าร่วมแข่งขันใน PVP ขนาดใหญ่ได้อีกด้วยกล่าวว่า “Civilization: Reign of Power ได้สืบทอดความเป็นออริจินัลของ Civilization ในด้านต่าง ๆ เช่นการพัฒนาอารยธรรมไปจนถึงเงื่อนไขการชนะ ตัวเกมจะมีระบบใหม่ ๆ เพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มอรรถรสในการเล่น เราได้รวมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเกมวางแผนและซิมูเลชั่นจาก NDREAM และมีเป้าหมายที่จะนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุด เราหวังว่าทุก ๆ ท่านจะตั้งตารอ”สตูดิโอ NDREAM มีประสบการณ์ในพัฒนาเกมประเภท วางแผน/ซิมูเลชั่น ซึ่งเคยผลิตผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว เช่น Pirates of the Caribbean: Tides of War, CrossFire: Warzone และ Uncharted Wars: Oceans & EmpiresCivilization: Reign of Power จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://civrop.nexon.com/th/teaser