ทีมไทย The Infinity ระเบิดฟอร์มคว้าแชมป์ PMRC รับเต็ม ๆ 1.1 ล้านบาท!

การแข่งขัน PUBG Mobile Regional Clash (PMRC) เป็นทัวร์นาเมนต์พิเศษที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองแฟน ๆ โซน SEA และ จีน (PEL) โดยเฉพาะ เนื่องจากความสามารถของนักกีฬาจาก SEA และ PEL เป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกในเรื่องของฝีมือที่ไม่ธรรมดา และถือเป็นการแข่งเปิดสนามก่อนเริ่มศึกใหญ่ระดับโลก PUBG Mobile Global Championship 2022 (PMGC2022) ในช่วงปลายปี จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักกีฬาและแฟน ๆ ที่จะได้มาเป็นสักขีพยานในศึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับผลการแข่งขันทีม The Infinity คว้าแชมป์ไปแบบขาดลอย จากการแข่งขันทั้งหมด 4 วัน สามารถทำคะแนนนำโด่งได้ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย เรียกได้ว่าระเบิดฟอร์มแบบม้วนเดียวจบ คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลกว่า 30,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 1.1 ล้านบาทหลังจากจบการแข่งขัน PMRC ยังมีการแข่งขัน PUBG Mobile Pro League SEA : Fall Split 2022 (PMPL SEA FALL 2022) ซึ่งเป็นโอกาสอีกครั้งของทีม The Infinity ที่จะได้แก้มือหลังจากพ่ายให้กับทีม D’Xavier จากเวียดนามไปเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีสล๊อตสำหรับการแข่งขัน PMGC2022 ถึง 5 สล๊อต และมีทีมไทยที่ได้เข้าแข่งขันทั้งหมดถึง 6 ทีม เรียกได้ว่าเป็นโอกาสอีกครั้งของทีมไทยในการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกโดยทีมไทยทั้ง 6 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2022 PMPL SEA FALL ประกอบด้วย● The Infinity (PMPL SEA S3 Champion)● FaZe Clan (PMPL TH S3 Champion)● Vampire Esports (2022 PMWI Champion)● Bacon Time● Buriram United Esports● TEM ENTERTAINMENTสำหรับการแข่งขัน PMPL SEA FALL 2022 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 28 กันยายน - 23 ตุลาคม 2565 โดยจะมีการแข่งขันทุกวันพุธ - อาทิตย์ เงินรางวัลรวมกว่า 200,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราวๆ 7.5 ล้านบาท สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางแฟนเพจ PUBG MOBILE และ YouTube: PUBG MOBILE Thailand