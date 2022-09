ตัวอย่างแรก "The Last of Us" ฉบับซีรีส์คนแสดงจริง HBO

สำหรับโครงการนี้ก็มีข่าวไฟเขียวเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2020 เป็นการร่วมมือกันระหว่าง PlayStation Productions ของโซนีเองและค่าย HBO อิงเนื้อเรื่องตามเกมภาคแรกสุดที่เพิ่งจะรีเมกมาขายใหม่บน PS5เรื่องราวของเกม The Last of Us จะอยู่ในโลกที่อารยธรรมล่มสลายเพราะโรคระบาด มีตัวเอกคือชายนักขนของเถื่อน โจเอล รับภารกิจพาตัว เอลลี เด็กสาวอายุ 14 ปีหลบหนีออกจากเขตกักกัน ก่อนจะบานปลายเป็นการเดินทางใหญ่ที่ทั้งสองต้องพึ่งพากันเพื่อความอยู่รอดผู้รับบท โจเอล คือนักแสดง "เปโดร ปาสคาล" มีผลงานเด่นคือซีรีส์ Game of Thrones และ The Mandalorian ส่วนบทหญิงสาว เอลลี เป็นของ "เบลลา แรมซีย์" โด่งดังจากเรื่อง Game of Thrones เช่นกัน เขียนบทโดย "เครก มาซิน" จากซีรีส์ Chernobyl ร่วมกับ "นีล ดรักแมนน์" ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของเกมลงมาทำเองหนังตัวอย่างแรกได้เน้นนำเสนอบรรยากาศดินแดนรกร้างสลับกับความวุ่นวายในเมืองของผู้รอดชีวิต และเผยโฉมอสูรกาย Clicker กับเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ มาพร้อมเพลงประกอบ Alone and Forsaken โดยศิลปิน แฮงก์ วิลเลียมส์